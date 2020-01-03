Глава МИД Ирана назвал убийство Сулеймани актом международного терроризма со стороны США
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал "актом международного терроризма со стороны США" убийство командующего спецотрядами "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани. Об этом он написал в Twitter, сообщает УНН.
"Акт международного терроризма со стороны США, направленный и убивший генерала Сулеймани - наиболее эффективной силы, боровшейся с "Исламским государством", "Джебхат ан-Нусрой", "Аль-Каидой" и другими, - чрезвычайно опасен и является глупой эскалацией", - написал Зариф.
Он также подчеркнул, что США будут нести ответственность за все последствия убийства иранского главы спецслужбы.
Ранее бывший командир Корпуса стражей иранской революции, а ныне секретарь Совета политической целесообразности Ирана Мохсен Резаи в пятницу поклялся "решительной местью Америке" за убийство Касема Сулеймани.
Напомним, командующий спецслужбами "Аль-Кудс" иранского КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в пятницу ракетным ударом в районе аэропорта Багдада.
Двое высокопоставленных военных находились в автомобилях, по которым была нанесена серия ракетных ударов. Представитель "Аль-Хашд аш-Шааб" информировал о том, что среди погибших пятеро были членами организации, еще двое - "гостями, которые прибыли в багдадский аэропорт". Аэропорт временно прекратил работу из угрозы безопасности полетов.
Удар по Сулеймани был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. Ранее он пригрозил Ирану, если что-нибудь случится с посольством США в Ираке.