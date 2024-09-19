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МЗС Індії відреагувало на повідомлення про потрапляння індійських боєприпасів в Україну

МЗС Індії відреагувало на повідомлення про потрапляння індійських боєприпасів в Україну

Київ • УНН

 • 46115 перегляди

Міністерство закордонних справ Індії відреагувало на повідомлення про перенаправлення індійського оборонного експорту в Україну, заявивши про бездоганне дотримання міжнародних зобов'язань щодо експорту військових товарів.

Міністерство закордонних справ Індії відреагувало на повідомлення про перенаправлення індійського оборонного експорту в Україну, заявивши про бездоганне дотримання міжнародних зобов'язань щодо експорту військових товарів. Про це йдеться у коментарі офіційного представника МЗС Індії Рандхіра Джайсвала, поширеному у четвер, пише УНН.

Деталі

"Ми бачили звіт Reuters. Він спекулятивний і вводить в оману. Він має на увазі порушення з боку Індії, яких немає, і, отже, є неточним та шкідливим", - вказав Джайсвал у відповідь на запити ЗМІ щодо повідомлення про перенаправлення індійського оборонного експорту в Україну.

"Індія має бездоганну репутацію у дотриманні міжнародних зобов'язань щодо експорту військових товарів та товарів подвійного призначення. Індія здійснює свій оборонний експорт з урахуванням своїх міжнародних зобов'язань щодо нерозповсюдження та на основі власної надійної правової та нормативної бази, яка включає комплексну оцінку відповідних критеріїв, включаючи зобов'язання кінцевого користувача та сертифікацію", - наголосив речник МЗС Індії.

В Україну потрапляють боєприпаси з Індії попри протести росії – Reuters19.09.24, 11:08 • 15794 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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