МЗС Індії відреагувало на повідомлення про потрапляння індійських боєприпасів в Україну

Міністерство закордонних справ Індії відреагувало на повідомлення про перенаправлення індійського оборонного експорту в Україну, заявивши про бездоганне дотримання міжнародних зобов'язань щодо експорту військових товарів. Про це йдеться у коментарі офіційного представника МЗС Індії Рандхіра Джайсвала, поширеному у четвер, пише УНН.

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"Ми бачили звіт Reuters. Він спекулятивний і вводить в оману. Він має на увазі порушення з боку Індії, яких немає, і, отже, є неточним та шкідливим", - вказав Джайсвал у відповідь на запити ЗМІ щодо повідомлення про перенаправлення індійського оборонного експорту в Україну.

"Індія має бездоганну репутацію у дотриманні міжнародних зобов'язань щодо експорту військових товарів та товарів подвійного призначення. Індія здійснює свій оборонний експорт з урахуванням своїх міжнародних зобов'язань щодо нерозповсюдження та на основі власної надійної правової та нормативної бази, яка включає комплексну оцінку відповідних критеріїв, включаючи зобов'язання кінцевого користувача та сертифікацію", - наголосив речник МЗС Індії.

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