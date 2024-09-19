МИД Индии отреагировал на сообщение о попадании индийских боеприпасов в Украину
Киев • УНН
Министерство иностранных дел Индии отреагировало на сообщения о перенаправлении индийского оборонного экспорта в Украину, заявив о безупречном соблюдении международных обязательств по экспорту военных товаров.
Министерство иностранных дел Индии отреагировало на сообщение о перенаправлении индийского оборонного экспорта в Украину, заявив о безупречном соблюдении международных обязательств по экспорту военных товаров. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД Индии Рандхира Джайсвала, распространенном в четверг, пишет УНН.
Детали
"Мы видели отчет Reuters. Он спекулятивный и вводит в заблуждение. Он подразумевает нарушения со стороны Индии, которых нет, и, следовательно, является неточным и вредным", - указал Джайсвал в ответ на запросы СМИ относительно сообщения о перенаправлении индийского оборонного экспорта в Украину.
"Индия имеет безупречную репутацию в соблюдении международных обязательств по экспорту военных товаров и товаров двойного назначения. Индия осуществляет свой оборонный экспорт с учетом своих международных обязательств по нераспространению и на основе собственной надежной правовой и нормативной базы, которая включает комплексную оценку соответствующих критериев, включая обязательства конечного пользователя и сертификацию", - подчеркнул спикер МИД Индии.
В Україну потрапляють боєприпаси з Індії попри протести росії – Reuters19 сентября 2024, 08:08 • 12499 просмотров