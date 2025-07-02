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МЗС Азербайджану викликало посла рф у зв’язку з вбивством громадян у єкатеринбурзі

Київ • УНН

 • 626 перегляди

МЗС Азербайджану викликало посла росії михайла євдокимова, висловивши протест щодо загибелі азербайджанців у єкатеринбурзі. Баку вимагає об'єктивного розслідування та покарання винних, заперечуючи звинувачення у втручанні у внутрішні справи рф.

МЗС Азербайджану викликало посла рф у зв’язку з вбивством громадян у єкатеринбурзі

У Міністерстві закордонних справ Азербайджану вимагали від посла росії михайла євдокимова притягнення до відповідальності осіб, які винні у смерті азербайджанців у російському місті Єкатеринбург. Про це повідомило МЗС Азербайджану, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що під час зустрічі із заступником глави МЗС Азербайджану Аразом Азімовим, російській стороні висловили протест "щодо недружніх дій та кроків, які підривають відносини між двома країнами".

Також заявили, що очікують від російської сторони всебічного та об’єктивного розслідування порушень закону, які допустили російські правоохоронні органи, а також покарання винних в інциденті в Єкатеринбурзі 27 червня.

Пояснення росії щодо інциденту суперечить явним ознакам насильства на тілах загиблих співвітчизників та висновку експертів. Підкреслено, що в російських ЗМІ спостерігаються прояви етнічної нетерпимості у зв'язку з рейдами, а використання щодо азербайджанців виразів типу "етнічне злочинне угруповання" неприпустимо

- зазначається в повідомленні МЗС Азербайджану.

У відомстві назвали необґрунтованими твердження "про втручання Баку у внутрішні справи росії", а також зауваження чиновників рф щодо затримання співробітників російського агентства "Sputink Азербайджан".

Доповнення

Влада Азербайджану публічно виступила з критикою росії після облави російських силовиків у Єкатеринбурзі.

Тоді російські силовики затримали понад 50 уродженців Азербайджану за нерозкритою кримінальною справою.

В Азербайджані зазначили, що під час затримання двоє її громадян "були жорстоко вбиті", кілька людей "отримали важкі поранення", а дев’ять були заарештовані.

А вже 30 червня стало відомо, що азербайджанська поліція провела обшуки в офісі російського інформаційного агентства "Sputnik-Азербайджан" у Баку.

Були затримані виконавчий директор бакинської філії "Sputnik-Азербайджан" Ігор Картавих і шеф-редактор Євген Бєлоусов.

Також 1 червня у Воронежі спецназ рф відвідав підприємця Юсифа Халілова, а в Єкатеринбурзі затримали главу "Азербайджан-Урал" Шахіна Шихлінського, якого раніше допитували після рейду. 

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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