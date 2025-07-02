МИД Азербайджана вызвало посла рф в связи с убийством граждан в екатеринбурге

В Министерстве иностранных дел Азербайджана потребовали от посла россии михаила евдокимова привлечения к ответственности лиц, виновных в смерти азербайджанцев в российском городе Екатеринбург. Об этом сообщил МИД Азербайджана, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что во время встречи с заместителем главы МИД Азербайджана Аразом Азимовым российской стороне выразили протест "по поводу недружественных действий и шагов, подрывающих отношения между двумя странами".

Также заявили, что ожидают от российской стороны всестороннего и объективного расследования нарушений закона, допущенных российскими правоохранительными органами, а также наказания виновных в инциденте в Екатеринбурге 27 июня.

Объяснение россии относительно инцидента противоречит явным признакам насилия на телах погибших соотечественников и заключению экспертов. Подчеркнуто, что в российских СМИ наблюдаются проявления этнической нетерпимости в связи с рейдами, а использование в отношении азербайджанцев выражений типа "этническая преступная группировка" недопустимо - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

В ведомстве назвали необоснованными утверждения "о вмешательстве Баку во внутренние дела россии", а также замечания чиновников рф относительно задержания сотрудников российского агентства "Sputnik Азербайджан".

Дополнение

Власти Азербайджана публично выступили с критикой россии после облавы российских силовиков в Екатеринбурге.

Тогда российские силовики задержали более 50 уроженцев Азербайджана по нераскрытому уголовному делу.

В Азербайджане отметили, что во время задержания двое ее граждан "были жестоко убиты", несколько человек "получили тяжелые ранения", а девять были арестованы.

А уже 30 июня стало известно, что азербайджанская полиция провела обыски в офисе российского информационного агентства "Sputnik-Азербайджан" в Баку.

Были задержаны исполнительный директор бакинского филиала "Sputnik-Азербайджан" Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.

Также 1 июня в воронеже спецназ рф посетил предпринимателя Юсифа Халилова, а в екатеринбурге задержали главу "Азербайджан-Урал" Шахина Шихлинского, которого ранее допрашивали после рейда.