МИД Азербайджана вызвало посла рф в связи с убийством граждан в екатеринбурге
Киев • УНН
МИД Азербайджана вызвало посла россии михаила евдокимова, выразив протест по поводу гибели азербайджанцев в екатеринбурге. Баку требует объективного расследования и наказания виновных, отрицая обвинения во вмешательстве во внутренние дела рф.
В Министерстве иностранных дел Азербайджана потребовали от посла россии михаила евдокимова привлечения к ответственности лиц, виновных в смерти азербайджанцев в российском городе Екатеринбург. Об этом сообщил МИД Азербайджана, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что во время встречи с заместителем главы МИД Азербайджана Аразом Азимовым российской стороне выразили протест "по поводу недружественных действий и шагов, подрывающих отношения между двумя странами".
Также заявили, что ожидают от российской стороны всестороннего и объективного расследования нарушений закона, допущенных российскими правоохранительными органами, а также наказания виновных в инциденте в Екатеринбурге 27 июня.
Объяснение россии относительно инцидента противоречит явным признакам насилия на телах погибших соотечественников и заключению экспертов. Подчеркнуто, что в российских СМИ наблюдаются проявления этнической нетерпимости в связи с рейдами, а использование в отношении азербайджанцев выражений типа "этническая преступная группировка" недопустимо
В ведомстве назвали необоснованными утверждения "о вмешательстве Баку во внутренние дела россии", а также замечания чиновников рф относительно задержания сотрудников российского агентства "Sputnik Азербайджан".
Дополнение
Власти Азербайджана публично выступили с критикой россии после облавы российских силовиков в Екатеринбурге.
Тогда российские силовики задержали более 50 уроженцев Азербайджана по нераскрытому уголовному делу.
В Азербайджане отметили, что во время задержания двое ее граждан "были жестоко убиты", несколько человек "получили тяжелые ранения", а девять были арестованы.
А уже 30 июня стало известно, что азербайджанская полиция провела обыски в офисе российского информационного агентства "Sputnik-Азербайджан" в Баку.
Были задержаны исполнительный директор бакинского филиала "Sputnik-Азербайджан" Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.
Также 1 июня в воронеже спецназ рф посетил предпринимателя Юсифа Халилова, а в екатеринбурге задержали главу "Азербайджан-Урал" Шахина Шихлинского, которого ранее допрашивали после рейда.