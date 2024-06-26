Миколаївщина зазнала ракетної атаки, виникла пожежа
Київ • УНН
Миколаїв піддався ракетному обстрілу, в результаті чого виникла пожежа на відкритій місцевості за межами населених пунктів, який був швидко погашений пожежниками, постраждалих немає.
У ніч на 26 червня, близько 00:00 Миколаївський район зазнав ракетної атаки. Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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За його словами, внаслідок падіння уламків відбулося займання сухої трави на відкритій території за межами населених пунктів. Пожежа була оперативно ліквідована вогнеборцями. Постраждалих немає.
Також за даними ОВА, уночі 25 червня, о 22:23 під ворожими артилерійськими обстрілами перебувала Куцурубська громада. Постраждалих немає.
Окрім того, уночі, 25 червня, о 22:24 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого пошкоджено дах пʼятиповерхового будинку. Постраждалих немає.
Ворог з артилерії обстріляв дві громади на Миколаївщині25.06.24, 08:05 • 27509 переглядiв