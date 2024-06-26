Николаевщина подверглась ракетной атаке, возник пожар

В ночь на 26 июня, около 00:00 Николаевский район подвергся ракетной атаке. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.

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По его словам, в результате падения обломков произошло возгорание сухой травы на открытой территории за пределами населенных пунктов. Пожар был оперативно ликвидирован пожарными. Пострадавших нет.

Также по данным ОВА, ночью 25 июня, в 22:23 под вражескими артиллерийскими обстрелами находилась Куцурубская община. Пострадавших нет.

Кроме того, ночью, 25 июня, в 22:24 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по г. Очаков Очаковской общины. В результате чего повреждена крыша пятиэтажного дома. Пострадавших нет.

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