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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Николаевщина подверглась ракетной атаке, возник пожар

Николаевщина подверглась ракетной атаке, возник пожар

Киев  •  УНН

26 июня 2024, 05:10  •  14234 просмотра

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Николаев подвергся ракетному обстрелу, в результате чего возник пожар на открытой местности за пределами населенных пунктов, который был быстро погашен пожарными, пострадавших нет.

В ночь на 26 июня, около 00:00 Николаевский район подвергся ракетной атаке. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.

детали

По его словам, в результате падения обломков произошло возгорание сухой травы на открытой территории за пределами населенных пунктов. Пожар был оперативно ликвидирован пожарными. Пострадавших нет.

Также по данным ОВА, ночью 25 июня, в 22:23 под вражескими артиллерийскими обстрелами находилась Куцурубская община. Пострадавших нет.

Кроме того, ночью, 25 июня, в 22:24 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по г. Очаков Очаковской общины. В результате чего повреждена крыша пятиэтажного дома. Пострадавших нет.

Враг из артиллерии обстрелял две громады на Николаевщине25 июня 2024, 05:05 • 26034 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоВойна
ochakovОчаковский район
telegramТелеграмма
nikolaevНиколаев
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