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МВС: після провалу росіянина Україна не виходитиме з Інтерполу

МВС: після провалу росіянина Україна не виходитиме з Інтерполу

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Україна розглядала можливість призупинення свого членства в організації Інтерпол, тільки якщо посаду президента організації отримає чинний віце-президент, генерал-майор російської поліції Александр Прокопчук. Тож, тепер, після провалу обрання росіянина очільником організації, очевидно, що Україна цього не робитиме. Про це у коментарі УНН розповів прес-секретар Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко.

На питання про те, чи розглядає Україна тепер можливість призупинення членства в Інтерполі, речник МВС зазначив: "Очевидно, що ні".

"Була заява (про те, що Україна призупинить членство в Інтерполі - ред.) тільки, якщо буде обраний представник Російської Федерації. В інших всіх випадках відповідь - ні", - уточнив Шевченко.

З його слів, новим президентом Інтерполу було обрано Кіма Йонг Яна з Південної Кореї, і Україна доклала до цього максимальних зусиль. "Це – справжня дипломатична перемога", - сказав прес-секретар.

На питання журналіста про те, чи мали зустріч представники керівництва МВС з новообраним президентом Інтерполу, співрозмовник відповів ствердно. За його словами, тепер Україна може очікувати на ще кращу співпрацю з ICPO.

"У нас з Інтерполом і так потужна хороша співпраця, дуже хороша, а зараз буде ще краща", - наголосив він.

Він зазначив, що голова МВС Арсен Аваков також прокоментував нове призначення керівництва організації.

"Кандидатура Росії відхилено. Ця битва виграна. Дякую усім!! Слава Україні!" - написав раніше очільник українського МВС на своїй сторінці в Twitter.

Як повідомляв УНН, старший віце-президент Інтерполу, який тимчасово виконував обов’язки президента ICPO, 57-річний Кім Йонг Ян з Південної Кореї обраний президентом організації.

Фаворитом на виборах нового голови Інтерполу був генерал-майор російської поліції Олександр Прокопчук. Він з 2006 по 2011 рік був заступником начальника Національного центрального бюро Інтерполу МВС Росії, а потім очолив цю організацію. У 2016 році генерал-майор став віце-президентом Інтерполу.

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