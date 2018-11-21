МВД: после провала россиянина Украина не будет выходить из Интерпола
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Украина рассматривала возможность приостановления своего членства в организации Интерпол, только если должность президента организации получит действующий вице-президент, генерал-майор российской полиции Александр Прокопчук. Поэтому, теперь, после провала избрания россиянина главой организации, очевидно, что Украина не будет этого делать. Об этом в комментарии УНН рассказал пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.
На вопрос о том, рассматривает ли Украина теперь возможность приостановления членства в Интерполе, представитель МВД отметил: "Очевидно, что нет".
"Было заявление (о том, что Украина приостановит членство в Интерполе - ред.) только, если будет избран представитель Российской Федерации. В других всех случаях ответ - нет", - уточнил Шевченко.
По его словам, новым президентом Интерпола был избран Ким Йонг Яна из Южной Кореи, и Украина приложила к этому максимальные усилия. "Это - настоящая дипломатическая победа", - сказал пресс-секретарь.
На вопрос журналиста о том, встретились ли представители руководства МВД с новоизбранным президентом Интерпола, собеседник ответил утвердительно. По его словам, теперь Украина может ожидать еще лучшего сотрудничество с ICPO.
"У нас с Интерполом и так мощное хорошее сотрудничество, очень хорошее, а сейчас будет еще лучше", - подчеркнул он.
Он отметил, что глава МВД Арсен Аваков также прокомментировал новое назначение руководства организации.
"Кандидатура России отклонена. Эта битва выиграна. Спасибо всем!! Слава Украине!" - написал ранее глава украинского МВД на своей странице в Twitter.
Как сообщал УНН, старший вице-президент Интерпола, который временно исполнял обязанности президента ICPO, 57-летний Ким Йонг Ян из Южной Кореи избран президентом организации.
Фаворитом на выборах нового главы Интерпола был генерал-майор российской полиции Александр Прокопчук. Он с 2006-го по 2011 год был заместителем начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД России, а затем возглавил эту организацию. В 2016 году генерал-майор стал вице-президентом Интерпола.