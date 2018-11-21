МВД: после провала россиянина Украина не будет выходить из Интерпола

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Украина рассматривала возможность приостановления своего членства в организации Интерпол, только если должность президента организации получит действующий вице-президент, генерал-майор российской полиции Александр Прокопчук. Поэтому, теперь, после провала избрания россиянина главой организации, очевидно, что Украина не будет этого делать. Об этом в комментарии УНН рассказал пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.