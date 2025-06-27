МВФ має ухвалити рішення про транш для України на $487 млн: стали відомі подробиці

Правління Міжнародного валютного фонду проведе засідання, на якому має ухвалити рішення щодо нового траншу для України на суму 487 млн доларів. Про це повідомив у Telegram народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.

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Скоро буде засідання Правління МВФ де схвалять черговий перегляд (8-ий) для України та відповідно транш десь 487 млн $. Також ми дізнаємось, що через категоричну позицію Мінфіну (які бездумно виконують забаганки ОП) митну реформу відклали мінімум на півроку, з планами подальшого саботування – заявив депутат.

Він додав: вже майже місяць вже порушується закон про подачу бюджетної декларації.

По МВФ дедлайн 30 червня, тож може хоч його виконають – уточнив Железняк.

Нагадаємо

Міжнародний валютний фонд попередив Європу про ризик стагнації без термінових заходів. Там додали, що уповільнення зростання та бар'єри на єдиному ринку стримують економіку. МВФ також запропонував поглиблення ринку ЄС та збільшення бюджету.

Також УНН повідомляв, що Європейський Союз розробляє схему збільшення прибутків з майже 200 млрд євро заморожених російських активів для забезпечення довгострокової підтримки України.