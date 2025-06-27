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Financial Times
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МВФ должен принять решение о транше для Украины на $487 млн: стали известны подробности

Киев • УНН

 • 158 просмотра

Правление Международного валютного фонда проведет заседание для принятия решения о новом транше для Украины на сумму 487 млн долларов. Таможенная реформа откладывается минимум на полгода.

МВФ должен принять решение о транше для Украины на $487 млн: стали известны подробности

Правление Международного валютного фонда проведет заседание, на котором должно принять решение о новом транше для Украины на сумму 487 млн долларов. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

Скоро будет заседание Правления МВФ, где одобрят очередной пересмотр (8-ой) для Украины и соответственно транш где-то 487 млн $. Также мы узнаем, что из-за категоричной позиции Минфина (которые бездумно исполняют прихоти ОП) таможенную реформу отложили минимум на полгода, с планами дальнейшего саботирования

– заявил депутат.

Он добавил: уже почти месяц нарушается закон о подаче бюджетной декларации.

По МВФ дедлайн 30 июня, так что может хоть его выполнят

– уточнил Железняк.

Напомним

Международный валютный фонд предупредил Европу о риске стагнации без срочных мер. Там добавили, что замедление роста и барьеры на едином рынке сдерживают экономику. МВФ также предложил углубление рынка ЕС и увеличение бюджета.

Также УНН сообщал, что Европейский Союз разрабатывает схему увеличения прибыли с почти 200 млрд евро замороженных российских активов для обеспечения долгосрочной поддержки Украины.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоЭкономикаполитика
Европейский Союз
Ярослав Железняк
Украина
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