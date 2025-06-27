МВФ должен принять решение о транше для Украины на $487 млн: стали известны подробности
Киев • УНН
Правление Международного валютного фонда проведет заседание для принятия решения о новом транше для Украины на сумму 487 млн долларов. Таможенная реформа откладывается минимум на полгода.
Правление Международного валютного фонда проведет заседание, на котором должно принять решение о новом транше для Украины на сумму 487 млн долларов. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.
Детали
Скоро будет заседание Правления МВФ, где одобрят очередной пересмотр (8-ой) для Украины и соответственно транш где-то 487 млн $. Также мы узнаем, что из-за категоричной позиции Минфина (которые бездумно исполняют прихоти ОП) таможенную реформу отложили минимум на полгода, с планами дальнейшего саботирования
Он добавил: уже почти месяц нарушается закон о подаче бюджетной декларации.
По МВФ дедлайн 30 июня, так что может хоть его выполнят
Напомним
Международный валютный фонд предупредил Европу о риске стагнации без срочных мер. Там добавили, что замедление роста и барьеры на едином рынке сдерживают экономику. МВФ также предложил углубление рынка ЕС и увеличение бюджета.
Также УНН сообщал, что Европейский Союз разрабатывает схему увеличения прибыли с почти 200 млрд евро замороженных российских активов для обеспечения долгосрочной поддержки Украины.