МВФ должен принять решение о транше для Украины на $487 млн: стали известны подробности

Правление Международного валютного фонда проведет заседание, на котором должно принять решение о новом транше для Украины на сумму 487 млн долларов. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

Скоро будет заседание Правления МВФ, где одобрят очередной пересмотр (8-ой) для Украины и соответственно транш где-то 487 млн $. Также мы узнаем, что из-за категоричной позиции Минфина (которые бездумно исполняют прихоти ОП) таможенную реформу отложили минимум на полгода, с планами дальнейшего саботирования – заявил депутат.

Он добавил: уже почти месяц нарушается закон о подаче бюджетной декларации.

По МВФ дедлайн 30 июня, так что может хоть его выполнят – уточнил Железняк.

Напомним

Международный валютный фонд предупредил Европу о риске стагнации без срочных мер. Там добавили, что замедление роста и барьеры на едином рынке сдерживают экономику. МВФ также предложил углубление рынка ЕС и увеличение бюджета.

Также УНН сообщал, что Европейский Союз разрабатывает схему увеличения прибыли с почти 200 млрд евро замороженных российских активов для обеспечения долгосрочной поддержки Украины.