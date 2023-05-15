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“Можуть нести ядерний заряд”: експерти КНДІСЕ показали ракети Х-55, якими росіяни обстрілюють Україну

“Можуть нести ядерний заряд”: експерти КНДІСЕ показали ракети Х-55, якими росіяни обстрілюють Україну

Київ • УНН

 • 1664053 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. росіяни обстрілюють Україну ракетами Х-55, які можуть нести ядерний заряд. Водночас ракети, які досліджують експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, споряджені масогабаритними макетами бойової частини, тобто по факту просто імітують ядерний чи бойовий заряд. Такі подробиці експерти розповіли в ексклюзивному коментарі журналістам УНН.

Цитата

“Ракета Х-55 - це ракета, яка має нести ядерний боєзаряд. Модифікація цієї ракети - Х-555 - це та, яка несе в бойовій частині вибухівку. Перед вами ж класична х-55 ракета, бо в наявності вона споряджена масогабаритним макетом у вигляді нібито ядерного заряду. Саме такими ракетами росіяни і обстрілюють Україну”, - повідомив експерт.

Носіями таких ракет є стратегічні бомбардувальники Ту-95 і Ту-160. Їх виробництво в росії здійснюється на Кіровському машинобудівному заводі, а виробництво агрегатів проводить Смоленський авіазавод.

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“У НАТО Х-55 ця ракета має позначення AS-15 Kent. Її контрольна довжина - 5,8 м, діаметр корпуса - 31 см. Ця ракета дуже легка і ніжна по конструкції. Її стартова вага - 1 тонна 185 кг. Розмах крил в польоті - 3 метри 10 см. Потужність бойової частини 200 кг, а дальність польоту - 2500 км. Швидкість польоту - 260 км/год, а висота польоту - 40-110 метрів”, - додав експерт.

Раніше

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін розповів, якими типами ракет росіяни обстрілюють Україну.

Серед основних видів ракет, які застосовує рф проти України, – "Іскандер", "Калібр" та серія "Х".

"Іскандер" – тактична балістична ракета середньої дальності (політ до 2500 км). Її довжина становить 6,2 – 7,3 м, ракета може нести бойову частину вагою 480 кг на максимальній швидкості 8820 км/год. Крилаті ракети "Калібр", довжина – 6,2-8,2 м, можуть мати бойову частину вагою 200-450 кг та набирати швидкість до 970 км/год. Дальність польоту складає до 2600 км. Крилаті ракети "Х-101" мають довжину – 7,5 м та досягають цілей на відстані до 5 000 км, бойова частина – 430 кг, швидкість – 720 км/год.

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