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"Могут нести ядерный заряд": эксперты КНИИСЭ показали ракеты Х-55, которыми россияне обстреливают Украину

"Могут нести ядерный заряд": эксперты КНИИСЭ показали ракеты Х-55, которыми россияне обстреливают Украину

Киев • УНН

 • 1664052 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. россияне обстреливают Украину ракетами Х-55, которые могут нести ядерный заряд. В то же время ракеты, которые исследуют эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, снаряжены массогабаритными макетами боевой части, то есть по факту просто имитируют ядерный или боевой заряд. Такие подробности эксперты рассказали в эксклюзивном комментарии журналистам УНН.

Цитата

“Ракета Х-55 - это ракета, которая должна нести ядерный боезаряд. Модификация этой ракеты - Х-555 - это та, которая несет в боевой части взрывчатку. Перед вами же классическая х-55 ракета, потому что в наличии она снаряжена массогабаритным макетом в виде якобы ядерного заряда. Именно такими ракетами россияне и обстреливают Украину”, - сообщил эксперт.

Носителями таких ракет являются стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160. Их производство в россии осуществляется на Кировском машиностроительном заводе, а производство агрегатов проводит Смоленский авиазавод.

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“В НАТО Х-55 эта ракета имеет обозначение AS-15 Kent. Ее контрольная длина - 5,8 м, диаметр корпуса - 31 см. Эта ракета очень легкая и нежная по конструкции. Ее стартовый вес - 1 тонна 185 кг. Размах крыльев в полете - 3 метра 10 см. Мощность боевой части 200 кг, а дальность полета - 2500 км. Скорость полета - 260 км/ч, а высота полета - 40-110 метров”, - добавил эксперт.

Ранее

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин рассказал, какими типами ракет россияне обстреливают Украину.

Среди основных видов ракет, которые применяет рф против Украины, – "Искандер", "Калибр" и серия "Х".

"Искандер" – тактическая баллистическая ракета средней дальности (полет до 2500 км). Ее длина составляет 6,2 – 7,3 м, ракета может нести боевую часть весом 480 кг на максимальной скорости 8820 км/ч. Крылатые ракеты "Калибр", длина – 6,2-8,2 м, могут иметь боевую часть весом 200-450 кг и набирать скорость до 970 км/ч. Дальность полета составляет до 2600 км. Крылатые ракеты "Х-101" имеют длину – 7,5 м и достигают целей на расстоянии до 5 000 км, боевая часть – 430 кг, скорость – 720 км/ч.

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