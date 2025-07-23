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"Можу зробити 100 віджимань без перерви": Сирський прокоментував чутки про відставку перед своїм 60-річчям

Київ • УНН

 • 3178 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ 26 липня досягає пенсійного віку, але не планує йти у відставку. Він перебуває у чудовій фізичній формі та планує провести свій 60-річний ювілей на передовій.

"Можу зробити 100 віджимань без перерви": Сирський прокоментував чутки про відставку перед своїм 60-річчям

26 липня головнокомандувачу Збройних сил України Олександру Сирському виповниться 60 років. Генерал досягне пенсійного віку, встановленого для військової служби, а отже може піти у відставку. Втім у інтерв’ю The Washington Post головнокомандувач лише посміявся з таких припущень, передає УНН.

Деталі

Генерал наголосив, що перебуває у чудовій фізичній формі, незважаючи на екстремальний ритм роботи.

Він все ще може зробити 100 віджимань без перерви, сказав він, і це попри повідомлення його помічників про те, що він рідко - якщо взагалі колись - спить

- йдеться в інтерв’ю.

Сирський додав, що найкомфортніше він почувається поруч із піхотою на передовій. Його помічники очікують, що саме там він проведе своє 60-річчя. Головком відповідає на це з усмішкою.

Це залежить від Бога і від мого президента

- говорить Головком ЗСУ зі сміхом.

Сирський: під час Курської операції росія втратила понад 80 тисяч військових, українські втрати - значно менші23.07.25, 12:04 • 5060 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоВійнаПолітикаНовини Світу
Вашингтон пост
Збройні сили України
Олександр Сирський
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