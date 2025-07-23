"Можу зробити 100 віджимань без перерви": Сирський прокоментував чутки про відставку перед своїм 60-річчям
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ 26 липня досягає пенсійного віку, але не планує йти у відставку. Він перебуває у чудовій фізичній формі та планує провести свій 60-річний ювілей на передовій.
26 липня головнокомандувачу Збройних сил України Олександру Сирському виповниться 60 років. Генерал досягне пенсійного віку, встановленого для військової служби, а отже може піти у відставку. Втім у інтерв’ю The Washington Post головнокомандувач лише посміявся з таких припущень, передає УНН.
Деталі
Генерал наголосив, що перебуває у чудовій фізичній формі, незважаючи на екстремальний ритм роботи.
Він все ще може зробити 100 віджимань без перерви, сказав він, і це попри повідомлення його помічників про те, що він рідко - якщо взагалі колись - спить
Сирський додав, що найкомфортніше він почувається поруч із піхотою на передовій. Його помічники очікують, що саме там він проведе своє 60-річчя. Головком відповідає на це з усмішкою.
Це залежить від Бога і від мого президента
Сирський: під час Курської операції росія втратила понад 80 тисяч військових, українські втрати - значно менші23.07.25, 12:04 • 5060 переглядiв