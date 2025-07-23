"Можу зробити 100 віджимань без перерви": Сирський прокоментував чутки про відставку перед своїм 60-річчям

26 липня головнокомандувачу Збройних сил України Олександру Сирському виповниться 60 років. Генерал досягне пенсійного віку, встановленого для військової служби, а отже може піти у відставку. Втім у інтерв’ю The Washington Post головнокомандувач лише посміявся з таких припущень, передає УНН.

Генерал наголосив, що перебуває у чудовій фізичній формі, незважаючи на екстремальний ритм роботи.

Він все ще може зробити 100 віджимань без перерви, сказав він, і це попри повідомлення його помічників про те, що він рідко - якщо взагалі колись - спить