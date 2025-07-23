"Могу сделать 100 отжиманий без перерыва": Сырский прокомментировал слухи об отставке перед своим 60-летием
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ 26 июля достигает пенсионного возраста, но не планирует уходить в отставку. Он находится в отличной физической форме и планирует провести свой 60-летний юбилей на передовой.
26 июля главнокомандующему Вооруженными силами Украины Александру Сырскому исполнится 60 лет. Генерал достигнет пенсионного возраста, установленного для военной службы, а значит, может уйти в отставку. Впрочем, в интервью The Washington Post главнокомандующий лишь посмеялся над такими предположениями, передает УНН.
Детали
Генерал подчеркнул, что находится в отличной физической форме, несмотря на экстремальный ритм работы.
Он все еще может сделать 100 отжиманий без перерыва, сказал он, и это несмотря на сообщения его помощников о том, что он редко - если вообще когда-либо - спит
Сырский добавил, что комфортнее всего он чувствует себя рядом с пехотой на передовой. Его помощники ожидают, что именно там он проведет свое 60-летие. Главком отвечает на это с улыбкой.
Это зависит от Бога и от моего президента
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