"Могу сделать 100 отжиманий без перерыва": Сырский прокомментировал слухи об отставке перед своим 60-летием

26 июля главнокомандующему Вооруженными силами Украины Александру Сырскому исполнится 60 лет. Генерал достигнет пенсионного возраста, установленного для военной службы, а значит, может уйти в отставку. Впрочем, в интервью The Washington Post главнокомандующий лишь посмеялся над такими предположениями, передает УНН.

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Генерал подчеркнул, что находится в отличной физической форме, несмотря на экстремальный ритм работы.

Он все еще может сделать 100 отжиманий без перерыва, сказал он, и это несмотря на сообщения его помощников о том, что он редко - если вообще когда-либо - спит - говорится в интервью.

Сырский добавил, что комфортнее всего он чувствует себя рядом с пехотой на передовой. Его помощники ожидают, что именно там он проведет свое 60-летие. Главком отвечает на это с улыбкой.

Это зависит от Бога и от моего президента - говорит Главком ВСУ со смехом.

Сырский: во время Курской операции Россия потеряла более 80 тысяч военных, украинские потери - значительно меньше