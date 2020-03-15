МОЗ: в евакуйованих з Італії пасажирів не виявлено коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. В аеропорту "Бориспіль" провели експрес-тест на наявність коронавірусу у 123 евакуйованих пасажирів з Італії. Всі тести показали негативний результат, ні в кого коронавірусної інфекції не виявлено. Про це повідомляє УНН із посиланням на оперативну інформацію МОЗ України.
“Італійські медики здійснили медичний огляд пасажирів до посадки в літак. Було здійснено також температурний скринінг”, — йдеться у повідомленні.
Додається, що безпосередньо під час посадки на борт українські медики також заміряли евакуйованим температуру тіла. У всіх пасажирів вона була в нормі. Медики Центру медицини катастроф протягом всього польоту проводили медико-санітарний нагляд.
“Після прибуття літака в Україну в аеропорту Бориспіль лікарі-епідеміологи зробили швидкий тест на COVID-19. Всі евакуйовані зобов’язались здійснити 14-денну самоізоляцію (на час можливого інкубаційного періоду)”, — резюмували у повідомленні.
Раніше УНН повідомляв, що відповідний літак прибув в Україну о 22:23 з 123 пасажирами на борту. Пізніше у Офісі Президента України розповіли подробиці повернення евакуйованих українців.
Спалах коронавірусної інфекції SARS-CoV-2, яка викликає небезпечну хворобу — легеневу пневмонію CoVID-19 — був вперше помічений у китайській провінції Ухань наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Нагадаємо, починаючи з 00:00 понеділка, 16 березня, в Україну припинили пускати іноземців та закрили близько сотні пунктів пропуску. Винятком на в’їзд можуть бути іноземці, які мають постійне чи тимчасове проживання в Україні.