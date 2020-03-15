МОЗ: в евакуйованих з Італії пасажирів не виявлено коронавірусу

КИЇВ. 16 березня. УНН. В аеропорту "Бориспіль" провели експрес-тест на наявність коронавірусу у 123 евакуйованих пасажирів з Італії. Всі тести показали негативний результат, ні в кого коронавірусної інфекції не виявлено. Про це повідомляє УНН із посиланням на оперативну інформацію МОЗ України.