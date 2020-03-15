Минздрав: у эвакуированных из Италии пассажиров не обнаружен коронавирус

КИЕВ. 16 марта. УНН. В аэропорту "Борисполь" провели экспресс-тест на наличие коронавируса e 123 эвакуированных пассажиров из Италии. Все тесты показали отрицательный результат, ни у кого коронавирусной инфекции не обнаружено. Об этом сообщает УНН со ссылкой на оперативную информацию МОЗ Украины.