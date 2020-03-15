Минздрав: у эвакуированных из Италии пассажиров не обнаружен коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В аэропорту "Борисполь" провели экспресс-тест на наличие коронавируса e 123 эвакуированных пассажиров из Италии. Все тесты показали отрицательный результат, ни у кого коронавирусной инфекции не обнаружено. Об этом сообщает УНН со ссылкой на оперативную информацию МОЗ Украины.
“Итальянские медики провели медицинский осмотр пассажиров до посадки в самолет. Было осуществлено также температурный скрининг”, — говорится в сообщении.
Добавляется, непосредственно во время посадки на борт украинские медики также замеряли эвакуированным температуру тела. У всех пассажиров она была в норме. Медики Центра медицины катастроф в течение всего полета проводили медико-санитарный надзор.
“По прибытии самолета в Украину в аэропорту Борисполь врачи-эпидемиологи сделали быстрый тест на COVID-19. Все эвакуированные обязались осуществить 14-дневную самоизоляцию (на время возможного инкубационного периода)”, — резюмировали в сообщении.
Ранее УНН сообщал, что соответствующий самолет прибыл в Украину в 22:23 с 123 пассажирами на борту. Позже в Офисе Президента Украины рассказали подробности возвращения эвакуированных украинцев.
Вспышка коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, которая вызывает опасную болезнь — легочную пневмонию CoVID-19 — была впервые замечена в китайской провинции Ухань в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Напомним, начиная с 00:00 понедельника, 16 марта, в Украину прекратили пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска. Исключением на въезд могут быть иностранцы, имеющие постоянное или временное проживание в Украине.