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МОЗ не інформувало Олександрівську лікарню про необхідність прийняття пацієнтів з коронавірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Олександрівська клінічна лікарня Києва не отримувала від Міністерства охорони здоров’я інформації про те, що, у разі виявлення пацієнтів з уханським коронавірусом у столиці, їх направлятимуть до цієї лікарні. Про це УНН повідомив співрозмовник у медичному закладі.

МОЗ не інформувало Олександрівську лікарню про необхідність прийняття пацієнтів з коронавірусом

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"Ми дізналися про це з брифінгу, на якому представник Центру громадського здоров’я повідомив, що, у випадку виявлення пацієнтів з підозрою на зараження цим вірусом, їх направлятимуть до нашого закладу. Лікарня потенційно готова, але офіційного повідомлення ми не отримували", - сказав співрозмовник.

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Нагадаємо, генеральний директор ЦГЗ МОЗ України Ігор Кузін днями заявив під час брифінгу, що Олександрівська клінічна лікарня є тим закладом, куди у Києві будуть спрямовувати пацієнтів у разі підозри на уханський коронавірус.

Як повідомляв УНН, кількість загиблих у результаті спалаху коронавірусу в Китаї в понеділок, 27 січня, зросла до 81. Загальна кількість підтверджених випадків захворювання у Китаї виросла приблизно до 2744.

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