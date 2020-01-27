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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Минздрав не информировал Александровскую больницу о необходимости принятия пациентов с коронавирусом

Киев • УНН

 • 24341 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Александровская клиническая больница Киева не получала от Министерства здравоохранения информации о том, что, в случае выявления пациентов с уханским коронавирусом в столице, их будут направлять в эту больницу. Об этом УНН сообщил источник в медицинском учреждении.

Минздрав не информировал Александровскую больницу о необходимости принятия пациентов с коронавирусом

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"Мы узнали об этом из брифинга, на котором представитель Центра общественного здоровья сообщил, что в случае выявления пациентов с подозрением на заражение этим вирусом, их будут направлять в наше заведение. Больница потенциально готова, но официального сообщения мы не получали", - сказал собеседник.

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Напомним, генеральный директор ЦОЗ Минздрава Украины Игорь Кузин на днях заявил во время брифинга, что Александровская клиническая больница является тем учреждением, куда в Киеве будут направлять пациентов в случае подозрения на уханский коронавирус.

Как сообщал УНН, число погибших в результате вспышки коронавируса в Китае в понедельник, 27 января, выросло до 81. Общее количество подтвержденных случаев заболевания в Китае выросло примерно до 2744.

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