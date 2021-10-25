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Монастирський розповів, що більшість пропозицій придбати COVID-сертифікат є просто виманюванням коштів в українців

Київ • УНН

 • 16945 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Більшість пропозицій про виготовлення фальшивого COVID-сертифікату або ж ПЦР-тесту, які зустрічаються в мережі, є шахрайством для виманювання коштів. Про це в ефірі ток-шоу “Свобода слова” повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, передає УНН.

Монастирський розповів, що більшість пропозицій придбати COVID-сертифікат є просто виманюванням коштів в українців

Деталі

Денис Монастирський підкреслив, що більшість випадків, які перевіряла кіберполіція, щодо підробки сертифікатів – це банальне шахрайство, коли у громадян просто виманювали кошти, не надаючи навіть підробних документів.

Цитата:

«В 90% випадків громадян просто дурять, виманюючи 100 або 200 доларів», - повідомив міністр.

Також є задокументовані епізоди, коли такі довідки просто виготовляють у фотошопі. Поліцейський або прикордонник, за допомогою службового планшету, з легкістю виявляє підробку. Міністр наголосив, що всі підробки будуть виявлені.

«Лише минулого тижня таких фактів було виявлено понад 300, загалом и говоримо вже понад 800 (кримінальних проваджень – ред.)», - додав міністр.

Нагадаємо

Монастирський повідомив, що наразі по всій Україні працює 1200 мобільних груп, які мають повноваження перевірити справжність сертифікату про завершення курсу вакцинації. До мобільних груп входять не лише поліцейські, але й Держспоживслужба.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Монастирський розповів, як підробка COVID-сертифікатів вдарила по міжнародному іміджу України

Раніше міністр внутрішніх справ звернувся до українців із закликом не розмінювати життя на підробки та повідомляти про правопорушення до кіберполіції або ж на 102. 

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