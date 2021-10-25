Монастырский рассказал, что большинство предложений приобрести COVID-сертификат являются просто выманиванием средств в украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Большинство предложений об изготовлении фальшивого COVID-сертификата или ПЦР-теста, которые встречаются в сети, являются мошенничеством для выманивания средств. Об этом в эфире ток-шоу “Свобода слова” сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает УНН.
Детали
Денис Монастырский подчеркнул, что большинство случаев, которые проверяла киберполиция, о подделке сертификатов — это банальное мошенничество, когда у граждан просто выманивали деньги, не оказывая даже поддельных документов.
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“В 90% случаев граждане просто обманывают, выманивая 100 или 200 долларов”, — сообщил министр.
Также есть задокументированные эпизоды, когда такие справки просто изготавливают в фотошопе. Полицейский или пограничник, с помощью служебной планшета, с легкостью обнаруживает подделку. Министр отметил, что все подделки будут обнаружены.
“Только на прошлой неделе таких фактов было выявлено более 300, в общем и говорим уже более 800 (уголовных производств — ред.)”, — добавил министр.
Напомним
Монастырский сообщил , что сейчас по всей Украине работает 1200 мобильных групп, которые имеют полномочия проверить подлинность сертификата о завершении курса вакцинации. В мобильные группы входят не только полицейские, но и Госпотребслужба.
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Ранее министр внутренних дел обратился к украинцам с призывом не разменивать жизнь на подделки и сообщать о правонарушениях в киберполицию или на 102.