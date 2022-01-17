Молодий болгарський форвард став гравцем ФК "Чорноморець"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. 19-річний болгарський форвард Мартін Пєтков продовжить кар'єру в одеському "Чорноморці". Про це інформує пресцентр клубу, передає УНН.
Деталі
Футболіст перейшов до української команди з "Левськи". А це означає, що Пєтков та Борислав Цоньов (раніше перейшов до "моряків") продовжать грати за один клуб. Незважаючи на юний вік у Мартіна за столичний клуб 67 ігор, 6 забитих м'ячів та 5 результативних передач у всіх турнірах. Мартін був у "Левськи" стабільним гравцем основи.
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"Пєтков — працездатний нападник, з таким типом гравців любить та вміє працювати Роман Григорчук. Мартін не стоїть на місці в очікуванні м'яча, це форвард завжди заряджений на рух та боротьбу. Він регулярно допомагає команді вийти з оборони в атаку, добрий у відборах, а чистим підкатам на своїй половині поля у Пєткова можуть повчитися навіть топові захисники. Незважаючи на не найвище зростання, новий нападник моряків корисний і в повітряних єдиноборствах", - так охарактеризував новачка клубний сайт "моряків".
Доповнення
"Чорноморець" (14) після 18 турів УПЛ йде лише на 13 місці.