Молдова назвала ціну "Газпрому" за газ у листопаді

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"... що я можу сказати нараз, так це те, що, виходячи з поточних ринкових цін, на листопад ціна буде приблизно 450 доларів за тисячу кубометрів і падатиме залежно від ціни на газ на біржах. У нинішніх умовах у нас буде ціна, вдвічі нижча за ринкову і нижча, ніж ми заплатили в жовтні", - повідомив Спину в Telegram-каналі.

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За словами представника уряду Молдови, було схвалено запропоновану молдовською делегацією формулу ціни, яка базується на певному співвідношенні цін на газ і нафту на ринку. "Враховуючи, що це комерційні відносини між "Молдовагазом" і "Газпромом", (її оприлюднять - ред.), тільки якщо ці компанії вирішать, чи буде ця формула оприлюднена", - зазначив Спину.

"Щоб уникнути спекуляцій - підписаний протокол не передбачає яких-небудь політичних умов і жодним чином не згадує придністровський регіон", - додав він.

"Що стосується боргу, утвореного в "Молдовагаз", ми домовилися провести незалежний аудит цього боргу у 2022 році. На підставі цього аудиту буде встановлена ​​сума, і у нас будуть нові переговори щодо визначення способу та термінів погашення цього боргу", - зазначив віце-прем'єр Молдови.

Що було раніше

Термін дії довгострокового контракту Молдови з “Газпромом”, укладеного у 2006 році і який з того часу щорічно продовжувався, закінчився 30 вересня. Угода була продовжена ще на місяць, за цей час Кишинів купував газ у російського концерну за ціною 790 доларів США за 1 000 кубометрів.

Уряд Молдови 22 жовтня запровадив режим надзвичайного стану терміном на 30 днів через критичну ситуацію в енергетичній сфері. "Газпром" 23 жовтня пригрозив відмовитися від подальших поставок газу Молдові, якщо та не погасить борг і не домовиться про умови нового контракту. Дводенні переговори Москви та Кишинева щодо газу не принесли результатів.

Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення про надання допомоги з постачання газу Молдові у разі такої необхідності. Про постачання Молдова домовилася з Україною та Польщею.

І ось 29 жовтня стало відомо, що уряд Республіки Молдова та контрольована Росією компанія "Газпром" оголосили про продовження контракту на постачання російського газу з 1 листопада терміном на п'ять років.