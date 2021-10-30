Молдова назвала цену "Газпрома" за газ в ноябре

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"... что я могу сказать на данный момент, так это то, что, исходя из текущих рыночных цен, на ноябрь цена будет примерно 450 долларов за тысячу кубометров и будет падать в зависимости от цены на газ на биржах. В нынешних условиях у нас будет цена в 2 раза ниже рыночной и ниже, чем мы заплатили в октябре", - сообщил Спыну в Telegram-канале.

Детали

Со слов представителя правительства Молдовы, была принята предложенная молдовской делегацией формула цены, которая основана на определенном соотношении цен на газ и нефть на рынке. "Учитывая, что это коммерческие отношения между "Молдовагаз" и "Газпромом", (ее обнародуют - ред.), только если эти компании решат, будет ли эта формула обнародована", - указал Спыну.

"Во избежание спекуляций - подписанный протокол не предусматривает каких-либо политических условий и никоим образом не упоминает приднестровский регион", - добавил он.

"Что касается долга, образованного в "Молдовагаз", мы договорились провести независимый аудит этого долга в 2022 году. На основании этого аудита будет установлена ​​сумма, и у нас будут новые переговоры по определению способа и сроков погашения этого долга", - отметил вице-премьер Молдовы.

Что было ранее

Срок действия долгосрочного контракта Молдовы с “Газпромом”, заключенного в 2006 году и с того времени ежегодно продолжавшегося, истек 30 сентября. Соглашение было продлено еще на месяц, за это время Кишинев покупал газ у российского концерна по цене 790 долларов США за 1 000 кубометров.

Правительство Молдовы 22 октября ввело режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней из-за критической ситуации в энергетической сфере. “Газпром” 23 октября пригрозил отказаться от дальнейших поставок газа Молдове, если та не погасит долг и не договорится об условиях нового контракта. Двухдневные переговоры Москвы и Кишинева по газу не принесли результатов.

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о предоставлении помощи по поставкам газа Молдове в случае такой необходимости. О поставках Молдова договорилась с Украиной и Польшей.

И вот 29 октября стало известно, что правительство Республики Молдова и контролируемая Россией компания "Газпром" объявили о продлении контракта на поставку российского газа с 1 ноября на срок пяти лет.