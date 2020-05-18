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МОК виділив фінанси для подолання пандемії COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Для подолання пандемії COVID-19 Міжнародний Олімпійський Комітет ухвалив фінансовий пакет у розмірі до 800 млн дол., повідомляє УНН з посиланням на НОК України.

МОК виділив фінанси для подолання пандемії COVID-19

Сума складається з витрат на організацію відкладених Ігор до 650 млн дол. для МОК та пакету допомоги до 150 млн доларів для суб’єктів олімпійського руху, включаючи міжнародні федерації, Національні олімпійські комітети (НОК) та організації, визнані МОК, щоб вони могли продовжувати розвивати види спорту, займатися своєю діяльністю та підтримувати своїх спортсменів.

Наразі МОК проводить процес глибокого аналізу для оцінки впливу кризи COVID-19 на всі його операції.

"Олімпійський рух стоїть перед безпрецедентним викликом. МОК повинен вперше організувати відкладені Олімпійські ігри та повинен допомогти своїм зацікавленим сторонам вийти з цієї глобальної кризи. Ця нова ситуація потребуватиме всієї нашої солідарності, креативності, рішучості та гнучкості. Нам усім потрібно йти на жертви та компроміси. Надзвичайні обставини вимагають проведення надзвичайних заходів. Ця ситуація вимагає, щоб кожен із нас виконав свою роль, і це стосується всіх нас, включаючи МОК. Завдяки сьогоднішнім фінансовим планам ми вирішуємо ці потреби", - сказав президент МОК Томас Бах.

Додамо, дане рішення затверджено на онлайн-засіданні виконавчого комітету МОК, одним із членів якого є президент НОК України, Олімпійський чемпіон Сергій Бубка.

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