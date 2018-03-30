Мобільний зв’язок: українці скаржаться на необґрунтоване зняття коштів з рахунку
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Минулого року зросла кількість скарг українців на якість надання послуг зв’язку. Серед іншого українці висловлюють незгоду зі списанням оператором мобільного зв’язку коштів з особового рахунку користувача. Про це йдеться в узагальнених даних звітів операторів телекомунікацій опублікованих Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, повідомляє УНН.
Протягом 2017 року на розгляд до НКРЗІ надійшло 10 652 звернень громадян та організацій. У порівнянні з 2016 роком кількість звернень зросла у 2,2 рази.
Із загальної кількості звернень значну частку складають звернення з питань надання послуг фіксованого телефонного зв’язку – 5482 (51,4%). Більшість звернень від споживачів зазначеного виду послуг надійшло з питань: тривалої відсутності та неякісного надання телефонного зв’язку, незгоди з розміром виставлених рахунків та надання послуг довідкової служби.
Звернення з питань надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку у загальній кількості звернень складають 24,2% (2579 звернень). У зверненнях споживачами порушувались питання щодо незгоди із зняттям коштів з особового рахунку, відсутності доступу (покриття), організації надання послуг, зміни тарифного плану, неякісного надання послуг.
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