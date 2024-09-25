МХП розширює міжнародну присутність, щоб підтримувати стабільну роботу бізнесу в Україні

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Київ • УНН

 • 43576 перегляди

МХП стала партнером Міжнародної Осінньої Виставки в Хорватії, інвестуючи у продовольчу індустрію країни. Компанія вклала 44,5 млн євро, створила 200 робочих місць та планує подальший розвиток на ринку Південно-Східної Європи.

У співпраці з Посольством України в Хорватії МХП стала партнером Міжнародної Осінньої Виставки в Гудоваці (Хорватія), наймасштабнішої події країни у харчовій та аграрній індустрії. 

Компанія інвестує у продовольчу індустрію Хорватії вже 5 років, а участь у виставці дала можливість розказати хорватській спільноті більше про діяльність МХП як міжнародної компанії у сфері агро та харчових технологій з доходом понад 2,72 млрд євро, що об’єднує понад 32 000 співробітників по всьому світу.  

МХП працює над розширенням міжнародної присутності та інвестує в нові можливості, зокрема на ринку Південно-Східної Європи. Це дозволяє підтримувати харчову безпеку  та стабільну роботу підприємств в Україні, інвестувати в економіку України, бути надійним тилом для військових, підтримувати добробут команди та громад. 

З моменту виходу на хорватський ринок у 2019 році МХП інвестувала загалом 44,5 млн євро та створила понад 200 нових робочих місць. Компанія розвиває підприємства у сфері продуктів харчування, в агронапрямі та у галузі кормів для домашніх тварин. 

"Ми інвестуємо в Хорватію протягом п’яти років, і для нас дуже важливо, щоб хорватське суспільство отримало більш глибоке розуміння МХП. Як і у всьому, що ми робимо в Україні, Європі та світі, наші цілі в Хорватії зосереджені на збільшенні потенціалу національної харчової промисловості, зміцненні харчової стійкості країни та сприянні економічному розвитку регіонів, де ми працюємо. МХП, як компанія з українським духом та міжнародним масштабом, планує продовжувати інвестувати в Хорватію", – прокоментував Андрій Булах, член ради директорів МХП, який під час Виставки зустрівся з Міністром сільського господарства Хорватії Йосипом Дабро та Державним секретарем Міністерства сільського господарства Тугоміром Майдаком. 

"Ми пишаємося тим, що такі компанії, як МХП, представляють Україну на глобальному рівні, демонструють лідерство в продовольчому секторі та допомагають посилити голос України на міжнародній арені. МХП є важливим гравцем у Хорватії, який робить свій внесок не лише в економічне зростання країни, але й у продовольчу безпеку", – так прокоментував співпрацю Василь Кирилич, посол України в Хорватії. 

Водночас за версією видань Forbes та NV МХП є одним з найбільших інвесторів в Україні. За час повномасштабного вторгнення компанія скерувала 14,8 млрд гривень у розвиток бізнесу в Україні. 

Серед основних напрямів для інвестування – підтримка та модернізація технологій і обладнання, диджитальна трансформація, проєкти зі збільшення ефективності виробництва та зменшення собівартості продукції,  енергоефективність та енергонезалежність компанії, соціальні ініціативи, розвиток кулінарного бізнесу та випуск нових продуктів.  

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Довідка:  

МХП — міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій. Має виробничі потужності в Україні та на Балканах. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі. Об'єднує понад 32 тисячі працівників в Україні та за кордоном, входить до 10 кращих роботодавців України за версією Forbes.  

МХП експортує продукцію в понад 70 країн світу. Земельний банк становить 360 000 гектарів у 12 областях України. Компанія є найбільшим платником податків у агросекторі за 2023 рік, входить в ТОП-5 найбільших інвесторів країни. Як кулінарна компанія МХП розвиває понад 15 продуктових брендів та спільно з партнерами – кілька мереж, зокрема магазини "Мʼясомаркет" і заклади Döner Маркет. Також в МХП працює Кулінарний центр.  

Спільно зі стратегічним партнером Благодійним фондом "МХП – Громаді" компанія розвиває громади. Для індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів, їхніх родин та тих, хто чекає близьких з фронту, компанія впроваджує програму "‎МХП Поруч". 

Засновник та CEO МХП — український бізнесмен Юрій Косюк.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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