МХП расширяет международное присутствие, чтобы поддерживать стабильную работу бизнеса в Украине

ukenru
Эксклюзив
Чиновникам, которые врут в декларациях, не место на госслужбе, поэтому и.о. замглавы ГНС должен быть уволен - эксперт
  •  8932 просмотра

Чиновникам, которые врут в декларациях, не место на госслужбе, поэтому и.о. замглавы ГНС должен быть уволен - эксперт

ООН: 15 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи
  •  13472 просмотра

ООН: 15 млн украинцев нуждаются в гуманитарной помощи

Эксклюзив
Используют компоненты произведенные в Германии - в КНИИСЭ депутатам Бундестага показали оружие, которым враг атакует Украину
  •  101147 просмотра

Используют компоненты произведенные в Германии - в КНИИСЭ депутатам Бундестага показали оружие, которым враг атакует Украину

Эксклюзив
Эксперт намекнул, что АРМА "ворует" деньги, а ответственность за это никто не несет
  •  110479 просмотра

Эксперт намекнул, что АРМА "ворует" деньги, а ответственность за это никто не несет

Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского
  •  127910 просмотра

Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского

Эксклюзив
Развитие транспортной инфраструктуры, доступ к лучшим медицинским и образовательным услугам - эксперт о преимуществах включения сел в городские громады
  •  110920 просмотра

Развитие транспортной инфраструктуры, доступ к лучшим медицинским и образовательным услугам - эксперт о преимуществах включения сел в городские громады

Эксклюзив
Партнеры требуют от Украины рабочего института деловой репутации - нардеп
  •  110375 просмотра

Партнеры требуют от Украины рабочего института деловой репутации - нардеп

Эксклюзив
Кручу, верчу, запутать хочу, или как и.о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК
24 сентября 2024, 06:53  •  131922 просмотра

Кручу, верчу, запутать хочу, или как и.о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК

Эксклюзив
Красные карточки, поздние голы, "бандеровцы" и воздушные тревоги: результат 7 тура УПЛ
24 сентября 2024, 06:30  •  123741 просмотра

Красные карточки, поздние голы, "бандеровцы" и воздушные тревоги: результат 7 тура УПЛ

Мы ближе к окончанию войны, чем думаем - Зеленский
24 сентября 2024, 03:10  •  111159 просмотра

Мы ближе к окончанию войны, чем думаем - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский обсудил с президентом Финляндии оборонное сотрудничество и шаги к справедливому миру

Зеленский обсудил с президентом Финляндии оборонное сотрудничество и шаги к справедливому миру

  •  40947 просмотра
Трамп заявил, что США нужно выйти из войны в Украине

Трамп заявил, что США нужно выйти из войны в Украине

  •  43531 просмотра
Обсудили Формулу мира и сотрудничество с Еврокомиссией: Зеленский встретился с премьером Словении

Обсудили Формулу мира и сотрудничество с Еврокомиссией: Зеленский встретился с премьером Словении

  •  42924 просмотра
Экономическое сотрудничество, восстановление, безопасность судоходства: Зеленский встретился с президентом Турции

Экономическое сотрудничество, восстановление, безопасность судоходства: Зеленский встретился с президентом Турции

  •  34926 просмотра
Зеленский и премьер-министр Канады Трюдо обсудили противодействие российской дезинформации

Зеленский и премьер-министр Канады Трюдо обсудили противодействие российской дезинформации

  •  29400 просмотра
публикации
ВАКС смягчил меру пресечения еще одному фигуранту дела против экс-министра Сольского

ВАКС смягчил меру пресечения еще одному фигуранту дела против экс-министра Сольского

  •  107584 просмотра
Общественный совет при АРМА заявил о непрозрачности работы агентства и сложил свои полномочия

Общественный совет при АРМА заявил о непрозрачности работы агентства и сложил свои полномочия

  •  109530 просмотра
Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского

Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского

  •  127910 просмотра
Огласка заставила АРМА выполнять свои обязанности: объявлен конкурс на управляющего для ТЦ "Флагман", принадлежащего россиянам

Огласка заставила АРМА выполнять свои обязанности: объявлен конкурс на управляющего для ТЦ "Флагман", принадлежащего россиянам

  •  121905 просмотра
Кручу, верчу, запутать хочу, или как и.о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК

Кручу, верчу, запутать хочу, или как и.о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК
Эксклюзив

24 сентября 2024, 06:53  •  131922 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
25 сентября: День комиксов, Всемирный день фармацевта

25 сентября: День комиксов, Всемирный день фармацевта

  •  18874 просмотра
23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

23 сентября 2024, 03:03  •  107653 просмотра
Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

Полярники показали видео тюлененка, который в этом году первым родился возле "Вернадского"

23 сентября 2024, 02:56  •  105890 просмотра
Вокруг Земли временно будут вращаться две Луны

Вокруг Земли временно будут вращаться две Луны

22 сентября 2024, 23:31  •  100733 просмотра
Детское Евровидение-2024: победителем Нацотбора стал Артем Котенко

Детское Евровидение-2024: победителем Нацотбора стал Артем Котенко

22 сентября 2024, 17:26  •  100302 просмотра
Актуальное
МХП расширяет международное присутствие, чтобы поддерживать стабильную работу бизнеса в Украине

МХП расширяет международное присутствие, чтобы поддерживать стабильную работу бизнеса в Украине

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 06:01  •  2309 просмотра

Read in English

МХП стала партнером Международной Осенней Выставки в Хорватии, инвестируя в продовольственную индустрию страны. Компания вложила 44,5 млн евро, создала 200 рабочих мест и планирует дальнейшее развитие на рынке Юго-Восточной Европы.

В сотрудничестве с Посольством Украины в Хорватии МХП стала партнером Международной Осенней Выставки в Гудоваце (Хорватия), самого масштабного события страны в пищевой и аграрной индустрии. 

Компания инвестирует в продовольственную индустрию Хорватии уже 5 лет, а участие в выставке дало возможность рассказать хорватскому сообществу больше о деятельности МХП как международной компании в сфере агро и пищевых технологий с доходом более 2,72 млрд евро, объединяющей более 32 000 сотрудников по всему миру.  

МХП работает над расширением международного присутствия и инвестирует в новые возможности, в частности на рынке Юго-Восточной Европы. Это позволяет поддерживать пищевую безопасность  и стабильную работу предприятий в Украине, инвестировать в экономику Украины, быть надежным тылом для военных, поддерживать благосостояние команды и общин. 

С момента выхода на хорватский рынок в 2019 году МХП инвестировала в целом 44,5 млн евро и создала более 200 новых рабочих мест. Компания развивает предприятия в сфере продуктов питания, в агронаправлении и в области кормов для домашних животных. 

"Мы инвестируем в Хорватию в течение пяти лет, и для нас очень важно, чтобы хорватское общество получило более глубокое понимание МХП. Как и во всем, что мы делаем в Украине, Европе и мире, наши цели в Хорватии сосредоточены на увеличении потенциала национальной пищевой промышленности, укреплении пищевой устойчивости страны и содействии экономическому развитию регионов, где мы работаем. МХП, как компания с украинским духом и международным масштабом, планирует продолжать инвестировать в Хорватию", - прокомментировал Андрей Булах, член совета директоров МХП, который во время Выставки встретился с Министром сельского хозяйства Хорватии Йосипом Дабро и Государственным секретарем Министерства сельского хозяйства Тугомиром Майдаком. 

"Мы гордимся тем, что такие компании, как МХП, представляют Украину на глобальном уровне, демонстрируют лидерство в продовольственном секторе и помогают усилить голос Украины на международной арене. МХП является важным игроком в Хорватии, который вносит свой вклад не только в экономический рост страны, но и в продовольственную безопасность", - так прокомментировал сотрудничество Василий Кирилич, посол Украины в Хорватии. 

В то же время по версии изданий Forbes и NV МХП является одним из крупнейших инвесторов в Украине. За время полномасштабного вторжения компания направила 14,8 млрд гривен в развитие бизнеса в Украине. 

Среди основных направлений для инвестирования - поддержка и модернизация технологий и оборудования, диджитальная трансформация, проекты по увеличению эффективности производства и уменьшению себестоимости продукции,  энергоэффективность и энергонезависимость компании, социальные инициативы, развитие кулинарного бизнеса и выпуск новых продуктов.  

Image

Справка:  

МХП - международная компания в сфере пищевых и агротехнологий. Имеет производственные мощности в Украине и на Балканах. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже. Объединяет более 32 тысяч работников в Украине и за рубежом, входит в 10 лучших работодателей Украины по версии Forbes.  

МХП экспортирует продукцию в более 70 стран мира. Земельный банк составляет 360 000 гектаров в 12 областях Украины. Компания является крупнейшим налогоплательщиком в агросекторе за 2023 год, входит в ТОП-5 крупнейших инвесторов страны. Как кулинарная компания МХП развивает более 15 продуктовых брендов и совместно с партнерами - несколько сетей, в частности магазины "Мʼясомаркет" и заведения Döner Маркет. Также в МХП работает Кулинарный центр. 

Совместно со стратегическим партнером Благотворительным фондом "МХП – Громаді" компания развивает общины. Для индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов, их семей и тех, кто ждет близких с фронта, компания внедряет программу "МХП Поруч". 

Основатель и CEO МХП - украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Новости Бизнеса
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМинистерство иностранных дел Украины
forbsФорбс
prao-mkhpПрАО МХП
khorvatiyaХорватия
ukrainaУкраина