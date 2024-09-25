МХП расширяет международное присутствие, чтобы поддерживать стабильную работу бизнеса в Украине

В сотрудничестве с Посольством Украины в Хорватии МХП стала партнером Международной Осенней Выставки в Гудоваце (Хорватия), самого масштабного события страны в пищевой и аграрной индустрии.

Компания инвестирует в продовольственную индустрию Хорватии уже 5 лет, а участие в выставке дало возможность рассказать хорватскому сообществу больше о деятельности МХП как международной компании в сфере агро и пищевых технологий с доходом более 2,72 млрд евро, объединяющей более 32 000 сотрудников по всему миру.

МХП работает над расширением международного присутствия и инвестирует в новые возможности, в частности на рынке Юго-Восточной Европы. Это позволяет поддерживать пищевую безопасность и стабильную работу предприятий в Украине, инвестировать в экономику Украины, быть надежным тылом для военных, поддерживать благосостояние команды и общин.

С момента выхода на хорватский рынок в 2019 году МХП инвестировала в целом 44,5 млн евро и создала более 200 новых рабочих мест. Компания развивает предприятия в сфере продуктов питания, в агронаправлении и в области кормов для домашних животных.

"Мы инвестируем в Хорватию в течение пяти лет, и для нас очень важно, чтобы хорватское общество получило более глубокое понимание МХП. Как и во всем, что мы делаем в Украине, Европе и мире, наши цели в Хорватии сосредоточены на увеличении потенциала национальной пищевой промышленности, укреплении пищевой устойчивости страны и содействии экономическому развитию регионов, где мы работаем. МХП, как компания с украинским духом и международным масштабом, планирует продолжать инвестировать в Хорватию", - прокомментировал Андрей Булах, член совета директоров МХП, который во время Выставки встретился с Министром сельского хозяйства Хорватии Йосипом Дабро и Государственным секретарем Министерства сельского хозяйства Тугомиром Майдаком.

"Мы гордимся тем, что такие компании, как МХП, представляют Украину на глобальном уровне, демонстрируют лидерство в продовольственном секторе и помогают усилить голос Украины на международной арене. МХП является важным игроком в Хорватии, который вносит свой вклад не только в экономический рост страны, но и в продовольственную безопасность", - так прокомментировал сотрудничество Василий Кирилич, посол Украины в Хорватии.

В то же время по версии изданий Forbes и NV МХП является одним из крупнейших инвесторов в Украине. За время полномасштабного вторжения компания направила 14,8 млрд гривен в развитие бизнеса в Украине.

Среди основных направлений для инвестирования - поддержка и модернизация технологий и оборудования, диджитальная трансформация, проекты по увеличению эффективности производства и уменьшению себестоимости продукции, энергоэффективность и энергонезависимость компании, социальные инициативы, развитие кулинарного бизнеса и выпуск новых продуктов.

Справка:

МХП - международная компания в сфере пищевых и агротехнологий. Имеет производственные мощности в Украине и на Балканах. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже. Объединяет более 32 тысяч работников в Украине и за рубежом, входит в 10 лучших работодателей Украины по версии Forbes.

МХП экспортирует продукцию в более 70 стран мира. Земельный банк составляет 360 000 гектаров в 12 областях Украины. Компания является крупнейшим налогоплательщиком в агросекторе за 2023 год, входит в ТОП-5 крупнейших инвесторов страны. Как кулинарная компания МХП развивает более 15 продуктовых брендов и совместно с партнерами - несколько сетей, в частности магазины "Мʼясомаркет" и заведения Döner Маркет. Также в МХП работает Кулинарный центр.

Совместно со стратегическим партнером Благотворительным фондом "МХП – Громаді" компания развивает общины. Для индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов, их семей и тех, кто ждет близких с фронта, компания внедряет программу "МХП Поруч".

Основатель и CEO МХП - украинский бизнесмен Юрий Косюк.