"МХП Поруч": 27-річному захиснику зробили складну операцію на обличчі

Благодійний фонд "МХП-Громаді" профінансував проведення операції 27-річному українському захиснику Олександру Нестеренко з позивним "Борода", передає УНН.

Деталі

До війни Олександр жив звичайним життям з дружиною та сином в Києві. Та, коли росія напала на Україну, пішов служити в розвідку. А з початком повномасштабного вторгнення потрапив у прикордонники, де завдяки бойовому досвіду навчав старших за себе військових.

У жовтні минулого року під час виконання службових обов'язків неподалік від кордону з білоруссю внаслідок ДТП Олександр отримав багатоуламковий перелом. "Борода" став одним з воїнів-черкащан з пораненнями обличчя, яким наш фонд допоміг із встановленням імпланту.

"Ми зробили це в межах проєкту "ЛІКАРІ ДЛЯ ГЕРОЇВ" та програми "МХП Поруч", яка забезпечує індивідуальний супровід та комплексну підтримку військових, ветеранів, їхніх родин та тих, хто чекає близьких з фронту.

Олександру зробили складну 12-годинну операцію на обличчі, під час якої, крім основного складу лікарів, працювали і вузькопрофільні, зокрема стоматолог, окуліст, лор… Попри те, що лікарі не давали гарантій, що захисник зможе говорити, бачити, їсти, він нині може все!" - розповіли в "МХП-Громаді".

У медичній карті Олександра значиться "обмежено придатний". Але він каже, що не звик сидіти без діла. Тому поки спробує себе у фермерстві.

Довідка

"МХП-Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.