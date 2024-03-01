"МХП Поруч": 27-летнему защитнику сделали сложную операцию на лице

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" профинансировал проведение операции 27-летнему украинскому защитнику Александру Нестеренко с позывным "Борода", передает УНН.

Детали

До войны Александр жил обычной жизнью с женой и сыном в Киеве. Но, когда россия напала на Украину, пошел служить в разведку. А с началом полномасштабного вторжения попал в пограничники, где благодаря боевому опыту учил старших за себя военных.

В октябре прошлого года во время выполнения служебных обязанностей неподалеку от границы с беларусью в результате ДТП Александр получил многоосколочный перелом. "Борода" стал одним из воинов-черкащан с ранениями лица, которым наш фонд помог с установкой импланта.

"Мы сделали это в рамках проекта "ВРАЧИ ДЛЯ ГЕРОЕВ" и программы "МХП Поруч", которая обеспечивает индивидуальное сопровождение и комплексную поддержку военных, ветеранов, их семей и тех, кто ждет близких с фронта.

Александру сделали сложную 12-часовую операцию на лице, во время которой, кроме основного состава врачей, работали и узкопрофильные, в частности стоматолог, окулист, лор... Несмотря на то, что врачи не давали гарантий, что защитник сможет говорить, видеть, есть, он сейчас может все!" - рассказали в "МХП-Громаді".

В медицинской карте Александра значится "ограниченно годен". Но он говорит, что не привык сидеть без дела. Поэтому пока попробует себя в фермерстве.

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.