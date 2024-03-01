"МХП Поруч": 27-летнему защитнику сделали сложную операцию на лице
Киев • УНН
27-летнему защитнику сделали сложную операцию на лице.
Благотворительный фонд "МХП-Громаді" профинансировал проведение операции 27-летнему украинскому защитнику Александру Нестеренко с позывным "Борода", передает УНН.
Детали
До войны Александр жил обычной жизнью с женой и сыном в Киеве. Но, когда россия напала на Украину, пошел служить в разведку. А с началом полномасштабного вторжения попал в пограничники, где благодаря боевому опыту учил старших за себя военных.
В октябре прошлого года во время выполнения служебных обязанностей неподалеку от границы с беларусью в результате ДТП Александр получил многоосколочный перелом. "Борода" стал одним из воинов-черкащан с ранениями лица, которым наш фонд помог с установкой импланта.
"Мы сделали это в рамках проекта "ВРАЧИ ДЛЯ ГЕРОЕВ" и программы "МХП Поруч", которая обеспечивает индивидуальное сопровождение и комплексную поддержку военных, ветеранов, их семей и тех, кто ждет близких с фронта.
Александру сделали сложную 12-часовую операцию на лице, во время которой, кроме основного состава врачей, работали и узкопрофильные, в частности стоматолог, окулист, лор... Несмотря на то, что врачи не давали гарантий, что защитник сможет говорить, видеть, есть, он сейчас может все!" - рассказали в "МХП-Громаді".
В медицинской карте Александра значится "ограниченно годен". Но он говорит, что не привык сидеть без дела. Поэтому пока попробует себя в фермерстве.
Справка
"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел.
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.
"МХП Поруч": 27-летнему защитнику сделали сложную операцию на лице
27-летнему защитнику сделали сложную операцию на лице.
Потребление электроэнергии выше, чем за прошедшие сутки, но Украина оказывает аварийную помощь энергосистеме Польши - "Укрэнерго"
Украина оказывает экстренную помощь польскому оператору энергосистемы, поставив 400 МВт-ч электроэнергии в связи с увеличением потребления в Украине из-за облачности, что снижает выход солнечной энергии в некоторых регионах.
На Херсонщине ВСУ укрепляют оборонительные сооружения, оккупанты пытаются захватить плацдарм в районе Крынок - Гуменюк
Украинские войска укрепляют оборонительные сооружения в Херсонской области, в то время как российские войска продолжают попытки захватить плацдарм в селе Крынки путем "мясных штурмов".
Пентагон заказал у Boeing 17 самолетов на 3,4 миллиарда долларов для двух союзников
Пентагон подписал контракт с компанией Boeing на сумму 3,4 миллиарда долларов США на закупку и поставку 17 морских самолетов P-8A в Канаду и Германию до марта 2028 года.
США присоединились к 44 странам в инициировании в ОБСЕ расследования задержаний украинцев российскими силами
США присоединились к 44 странам, инициировавшим расследование ОБСЕ относительно произвольного задержания россией украинских гражданских лиц и других злоупотреблений.
Партизаны узнали маршрут переброски вражеских танков в Крым
Партизаны из движения "АТЕШ" отследили маршрут десятков российских танков, которые оккупанты перевозили тракторами по крымским автодорогам.
"Майдан - 3": Юсов рассказал, сколько рф потратила на спецоперацию
россия потратила 1,5 миллиарда долларов на информационную операцию "Майдан-3" для распространения российских нарративов и влияния на события в Украине.
Пограничье Черниговской области россияне атаковали FPV-дроном, сбрасывали взрывчатку с беспилотника
Российские войска атаковали Черниговскую и Сумскую области с помощью беспилотников, авиации, артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня, осуществив всего 17 обстрелов приграничных районов.
В ГУР отреагировали на заявление рф о готовности отдать тела погибших с Ил-76
Андрей Юсов заявил, что Украина неоднократно обращалась к россии по поводу передачи тел.
Афины рассматривают возможность увеличения военной помощи Украине - представитель Греции при НАТО
Греция рассматривает возможность увеличения военной помощи Украине, включая предоставление противовоздушной обороны и зенитного вооружения, которое больше не используется греческими вооруженными силами.