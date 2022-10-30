Міжнародний комітет порятунку: блокада українського зерна може призвести до катастрофи

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Як підкреслює організація, призупинення експорту найсильніше вдарить по тих, хто перебуває на межі голоду.

Інфляція в країнах з низьким рівнем доходів зросла майже до 90 відсотків, а 345 мільйонів людей можуть цього року зіткнутися із гострою нестачею продуктів харчування.

В організації заявили, що в той час, як десятки мільйонів людей зіткнулися з крайнім голодом у Східній Африці, а Сомалі стоїть на межі голоду внаслідок найсильнішої посухи за 40 років, відновлення блокади перешкоджатиме імпорту 80 відсотків зерна з російсько-українського регіону.

Згідно з офіційними звітами, з моменту зняття блокади 1 серпня 8,5 мільйона тонн найважливіших продуктів харчування було відправлено до країн Африки, Азії та Європи. Було розблоковано близько половини зерна, яке зберігалося в чорноморських портах України. На тлі нещодавньої ескалації насильства в Україні Міжнародний комітет порятунку закликав міжнародне співтовариство, докласти всіх зусиль, щоб забезпечити регулярне та передбачуване постачання продовольства тим, хто їх потребує найбільше, включаючи людей, які перебувають на межі голоду в таких регіонах, як Східна Африка та Ємен.

У Східній Африці Комітет реалізує план реагування на посуху, надає підтримку більш ніж мільйону людей, надаючи їм харчування, послуги в галузі охорони здоров'я, водопостачання та санітарії, а також грошову допомогу.

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У рф заявили, що припиняють участь у "зерновій угоді". Винними у "теракті" рашисти назвали Київ та фахівців Великої Британії.