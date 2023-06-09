Міжнародна організація надаватиме грошову допомогу евакуйованим жителям Херсонщини
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Жителі Херсонщини, які через підтоплення евакуювались з Херсонської області до Миколаєва, можуть зареєструватися на отримання фінансової допомоги від Данської ради у справах біженців. Про це пише УНН із посиланням повідомлення організації в Facebook.
Деталі
Зареєструватися для отримання грошової допомоги можна на території Залізничного вокзалу й Автовокзалу у місті Миколаєві.
Для цього необхідно підійти до представника організації, одягненого у жилет із логотипом, або до місць, позначених банерами, йдеться в повідомленні.
Для реєстрації на отримання допомоги необхідно надати паспорт та індивідуальний податковий номер. На місці реєстрації також надається безоплатна юридична консультація.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Україна звернулася до Європейського Союзу за міжнародною допомогою у зв'язку з руйнуванням Каховської гідроелектростанції.
Президент Еммануель Макрон заявив, що Франція протягом наступних кількох годин надішле допомогу Україні для задоволення негайних потреб через підрив росіянами Каховської ГЕС,
Також в уряді Латвії повідомили, що нададуть Україні 200 млн євро на подолання наслідків руйнування ГЕС.