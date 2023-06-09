Международная организация будет оказывать денежную помощь эвакуированным жителям Херсонщины
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Жители Херсонщины, которые из-за подтопления эвакуировались из Херсонской области в Николаев, могут зарегистрироваться на получение финансовой помощи от Датского совета по делам беженцев. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение организации в Facebook.
Детали
Зарегистрироваться для получения денежной помощи можно на территории Железнодорожного вокзала и Автовокзала в городе Николаеве.
Для этого необходимо подойти к представителю организации, одетому в жилет с логотипом, или к местам, обозначенным баннерами, говорится в сообщении.
Для регистрации на получение помощи необходимо предоставить паспорт и индивидуальный налоговый номер. На месте регистрации также предоставляется бесплатная юридическая консультация.
Дополнение
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Украина обратилась в Европейский Союз за международной помощью в связи с разрушением Каховской гидроэлектростанции.
Президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция в течение следующих нескольких часов направит помощь Украине для удовлетворения неотложных потребностей из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС,
Также в правительстве Латвии сообщили, что предоставят Украине 200 млн евро на преодоление последствий разрушения ГЭС.