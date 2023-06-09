Международная организация будет оказывать денежную помощь эвакуированным жителям Херсонщины

Детали

Зарегистрироваться для получения денежной помощи можно на территории Железнодорожного вокзала и Автовокзала в городе Николаеве.

Для этого необходимо подойти к представителю организации, одетому в жилет с логотипом, или к местам, обозначенным баннерами, говорится в сообщении.

Для регистрации на получение помощи необходимо предоставить паспорт и индивидуальный налоговый номер. На месте регистрации также предоставляется бесплатная юридическая консультация.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Украина обратилась в Европейский Союз за международной помощью в связи с разрушением Каховской гидроэлектростанции.



Президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция в течение следующих нескольких часов направит помощь Украине для удовлетворения неотложных потребностей из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС,

Также в правительстве Латвии сообщили, что предоставят Украине 200 млн евро на преодоление последствий разрушения ГЭС.