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Міжнародна книжкова виставка відкрилася в Києві

Міжнародна книжкова виставка відкрилася в Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. У столичному “Українському домі” відкрилась XIІІ Київська міжнародна книжкова виставка, у якій беруть участь понад 50 вітчизняних видавництв, передає УНН із посиланням на прес-службу Держкомтелерадіо.

До 23 квітня відвідувачі будуть знайомитися з українською та зарубіжною видавничою продукцією.

На виставці широко представлена художня, наукова, навчальна, історична, краєзнавча, музична та дитяча література. Книги кількох видавництв можна придбати за акційною ціною.

У “Літературному салоні” виставки традиційно відбуватимуться зустрічі з письменниками. Також пройдуть численні презентації книжкових новинок. Зокрема, у перший день роботи виставки була презентована збірка архівних документів “Посилення політичних репресій проти мешканців Закарпаття на завершальному етапі його радянізації. 1947-1953 рр.”, книга “Августин Волошин: два ювілеї”, спогади Семена Левченка про події 1918 — 1920 років “За волю, за державу!”.

Під час виставки кожен охочий зможе взяти участь у благодійній акції зі створення великої бібліотеки для дітей українського Донбасу “Подаруй радість дитині — поділися книжкою”.

Як повідомляв УНН, виставка зображень видатних українців відкрилася в аеропорту “Київ”.

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