Международная книжная выставка открылась в Киеве

До 23 апреля посетители будут знакомиться с украинской и зарубежной издательской продукцией.

На выставке широко представлена ​​художественная, научная, учебная, историческая, краеведческая, музыкальная и детская литература. Книги нескольких издательств можно приобрести по акционной цене.



В “Литературном салоне” выставки традиционно состоятся встречи с писателями. Также пройдут многочисленные презентации книжных новинок. В частности, в первый день работы выставки был презентован сборник архивных документов “Усиление политических репрессий против жителей Закарпатья на завершающем этапе его советизации. 1947 — 1953 гг.”, книга "Августин Волошин: два юбилея", воспоминания Семена Левченко о событиях 1918 — 1920 годов "За свободу, за державу!".



Во время выставки каждый желающий сможет принять участие в благотворительной акции по созданию большой библиотеки для детей украинского Донбасса “Подари радость ребенку — поделись книгой”.

Как сообщал УНН, выставка изображений выдающихся украинцев открылась в аэропорту “Киев”.