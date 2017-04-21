Международная книжная выставка открылась в Киеве

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 25273 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 88995 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 145404 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112568 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113963 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110917 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103089 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106642 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103254 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150980 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Международная книжная выставка открылась в Киеве

Международная книжная выставка открылась в Киеве

Киев  •  УНН

 • 9160 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В столичном “Украинском доме” открылась XIІІ Киевская международная книжная выставка, в которой участвуют более 50 отечественных издательств, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госкомтелерадио.

До 23 апреля посетители будут знакомиться с украинской и зарубежной издательской продукцией.

На выставке широко представлена ​​художественная, научная, учебная, историческая, краеведческая, музыкальная и детская литература. Книги нескольких издательств можно приобрести по акционной цене.

В “Литературном салоне” выставки традиционно состоятся встречи с писателями. Также пройдут многочисленные презентации книжных новинок. В частности, в первый день работы выставки был презентован сборник архивных документов “Усиление политических репрессий против жителей Закарпатья на завершающем этапе его советизации. 1947 — 1953 гг.”, книга "Августин Волошин: два юбилея", воспоминания Семена Левченко о событиях 1918 — 1920 годов "За свободу, за державу!".

Во время выставки каждый желающий сможет принять участие в благотворительной акции по созданию большой библиотеки для детей украинского Донбасса “Подари радость ребенку — поделись книгой”.

Как сообщал УНН, выставка изображений выдающихся украинцев открылась в аэропорту “Киев”.

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