Международная книжная выставка открылась в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В столичном “Украинском доме” открылась XIІІ Киевская международная книжная выставка, в которой участвуют более 50 отечественных издательств, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госкомтелерадио.
До 23 апреля посетители будут знакомиться с украинской и зарубежной издательской продукцией.
На выставке широко представлена художественная, научная, учебная, историческая, краеведческая, музыкальная и детская литература. Книги нескольких издательств можно приобрести по акционной цене.
В “Литературном салоне” выставки традиционно состоятся встречи с писателями. Также пройдут многочисленные презентации книжных новинок. В частности, в первый день работы выставки был презентован сборник архивных документов “Усиление политических репрессий против жителей Закарпатья на завершающем этапе его советизации. 1947 — 1953 гг.”, книга "Августин Волошин: два юбилея", воспоминания Семена Левченко о событиях 1918 — 1920 годов "За свободу, за державу!".
Во время выставки каждый желающий сможет принять участие в благотворительной акции по созданию большой библиотеки для детей украинского Донбасса “Подари радость ребенку — поделись книгой”.
Как сообщал УНН, выставка изображений выдающихся украинцев открылась в аэропорту “Киев”.