Між Одесою та Вінницею на пікові дати запускають додатковий поїзд: що треба знати мандрівникам

Між Одесою та Вінницею на початку липня курсуватиме додатковий поїзд, повідомили в АТ "Укрзалізниця" у понеділок, пише УНН.

Гарна новина для тих, хто планує подорож між Одесою та Вінницею! На пікові дати призначаємо додатковий поїзд №708/707 Одеса – Вінниця – Одеса - повідомили в УЗ.

Повідомляється, що потяг курсуватиме 4 та 6 липня:

з Одеси - відправлення о 08:11, прибуття до Вінниці о 14:15;

з Вінниці - відправлення о 15:05, прибуття до Одеси о 20:59

Поїзд зупинятиметься на станціях: Подільськ, Вапнярка, Жмеринка, зазначили в УЗ.

У складі поїзда, як вказано, - купейні вагони з місцями для сидіння, тобто без спальних полиць. "І ще один лайфхак для зручності: непарні місця - біля вікна, парні - ближче до дверей купе", - зазначили у компанії.

Квитки, як вказано, уже у продажу.

Укрзалізниця призначила на літній сезон додаткові поїзди на низку популярних напрямків