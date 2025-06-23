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Між Одесою та Вінницею на пікові дати запускають додатковий поїзд: що треба знати мандрівникам

Київ • УНН

 • 704 перегляди

Між Одесою та Вінницею призначено додатковий поїзд 708/707 на 4 та 6 липня 2025 року, що зупинятиметься у Подільську, Вапнярці та Жмеринці. У складі поїзда – купейні вагони з місцями для сидіння.

Між Одесою та Вінницею на пікові дати запускають додатковий поїзд: що треба знати мандрівникам

Між Одесою та Вінницею на початку липня курсуватиме додатковий поїзд, повідомили в АТ "Укрзалізниця" у понеділок, пише УНН.

Гарна новина для тих, хто планує подорож між Одесою та Вінницею! На пікові дати призначаємо додатковий поїзд №708/707 Одеса – Вінниця – Одеса

- повідомили в УЗ.

Повідомляється, що потяг курсуватиме 4 та 6 липня:

  • з Одеси - відправлення о 08:11, прибуття до Вінниці о 14:15;
    • з Вінниці - відправлення о 15:05, прибуття до Одеси о 20:59

      Поїзд зупинятиметься на станціях: Подільськ, Вапнярка, Жмеринка, зазначили в УЗ.

      У складі поїзда, як вказано, - купейні вагони з місцями для сидіння, тобто без спальних полиць. "І ще один лайфхак для зручності: непарні місця - біля вікна, парні - ближче до дверей купе", - зазначили у компанії.

      Квитки, як вказано, уже у продажу.

      Укрзалізниця призначила на літній сезон додаткові поїзди на низку популярних напрямків20.06.25, 18:13 • 2750 переглядiв

      Юлія Шрамко

      Юлія Шрамко

      Суспільство
      Подільськ
      Вінниця
      Одеса
      Tesla
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