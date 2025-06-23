Між Одесою та Вінницею на пікові дати запускають додатковий поїзд: що треба знати мандрівникам
Київ • УНН
Між Одесою та Вінницею призначено додатковий поїзд 708/707 на 4 та 6 липня 2025 року, що зупинятиметься у Подільську, Вапнярці та Жмеринці. У складі поїзда – купейні вагони з місцями для сидіння.
Між Одесою та Вінницею на початку липня курсуватиме додатковий поїзд, повідомили в АТ "Укрзалізниця" у понеділок, пише УНН.
Гарна новина для тих, хто планує подорож між Одесою та Вінницею! На пікові дати призначаємо додатковий поїзд №708/707 Одеса – Вінниця – Одеса
Повідомляється, що потяг курсуватиме 4 та 6 липня:
- з Одеси - відправлення о 08:11, прибуття до Вінниці о 14:15;
- з Вінниці - відправлення о 15:05, прибуття до Одеси о 20:59
Поїзд зупинятиметься на станціях: Подільськ, Вапнярка, Жмеринка, зазначили в УЗ.
У складі поїзда, як вказано, - купейні вагони з місцями для сидіння, тобто без спальних полиць. "І ще один лайфхак для зручності: непарні місця - біля вікна, парні - ближче до дверей купе", - зазначили у компанії.
Квитки, як вказано, уже у продажу.
Укрзалізниця призначила на літній сезон додаткові поїзди на низку популярних напрямків20.06.25, 18:13 • 2750 переглядiв