Между Одессой и Винницей в пиковые даты запускают дополнительный поезд: что нужно знать путешественникам
Киев • УНН
Между Одессой и Винницей назначен дополнительный поезд 708/707 на 4 и 6 июля 2025 года, который будет останавливаться в Подольске, Вапнярке и Жмеринке. В составе поезда – купейные вагоны с местами для сидения.
Между Одессой и Винницей в начале июля будет курсировать дополнительный поезд, сообщили в АО "Укрзалізниця" в понедельник, пишет УНН.
Хорошая новость для тех, кто планирует путешествие между Одессой и Винницей! На пиковые даты назначаем дополнительный поезд №708/707 Одесса - Винница - Одесса
Сообщается, что поезд будет курсировать 4 и 6 июля:
- из Одессы - отправление в 08:11, прибытие в Винницу в 14:15;
- из Винницы - отправление в 15:05, прибытие в Одессу в 20:59
Поезд будет останавливаться на станциях: Подольск, Вапнярка, Жмеринка, отметили в УЗ.
В составе поезда, как указано, - купейные вагоны с местами для сидения, то есть без спальных полок. "И еще один лайфхак для удобства: нечетные места - у окна, четные - ближе к двери купе", - отметили в компании.
Билеты, как указано, уже в продаже.
Укрзализныця назначила на летний сезон дополнительные поезда на ряд популярных направлений 20.06.25, 18:13 • 2750 просмотров