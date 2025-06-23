Между Одессой и Винницей в пиковые даты запускают дополнительный поезд: что нужно знать путешественникам

Между Одессой и Винницей в начале июля будет курсировать дополнительный поезд, сообщили в АО "Укрзалізниця" в понедельник, пишет УНН.

Хорошая новость для тех, кто планирует путешествие между Одессой и Винницей! На пиковые даты назначаем дополнительный поезд №708/707 Одесса - Винница - Одесса - сообщили в УЗ.

Сообщается, что поезд будет курсировать 4 и 6 июля:

из Одессы - отправление в 08:11, прибытие в Винницу в 14:15;

из Винницы - отправление в 15:05, прибытие в Одессу в 20:59

Поезд будет останавливаться на станциях: Подольск, Вапнярка, Жмеринка, отметили в УЗ.

В составе поезда, как указано, - купейные вагоны с местами для сидения, то есть без спальных полок. "И еще один лайфхак для удобства: нечетные места - у окна, четные - ближе к двери купе", - отметили в компании.

Билеты, как указано, уже в продаже.

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