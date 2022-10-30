Митниця Гонконгу конфіскувала рекордну партію метамфетаміну на 140 мільйонів доларів

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Наркотики, вилучені 23 жовтня, були заховані у пляшках із маркуванням «кокосова вода» у вантажній партії, яка прибула до Гонконгу морем. Улов оцінюється в 1,1 мільярдів гонконгських доларів (140 мільйонів доларів).

Влада виявила, що 1800 пляшок з 7700 містили рідкий метамфетамін. Арешт є найбільшим за всю історію випадків з погляду суми та ринкової вартості.

Схованка з наркотиками прямувала до Австралії і була відправлена ​​з Мексики через Гонконг. В Австралії ринкова вартість наркотиків може становити близько 8 мільярдів гонконгських доларів (1 мільярд доларів).

Вантаж викликав підозри, оскільки він був надзвичайно великим для партії кокосової води з Мексики.

Улов метамфетаміну - другий, виявлений у постачаннях з Мексики до Австралії менш ніж за два тижні.

Раніше цього місяця співробітники митниці вилучили кристалічний метамфетамін на суму близько 5,9 млн доларів, захований у партії електричних трансформаторів, які також прямували до Австралії з Мексики.