Місцеві вибори: у Львові міська ТВК прийняла протоколи “з майбутнього”

“Львівська міська ТВК має прийняти протоколи 16 дільничних виборчих комісії... Так, о 23:30 Львівська міська ТВК прийняла протокол ДВК № 460507 датований 23 листопада 00:07. Далі міська комісія прийняла протокол від ДВК № 460502 — датований 23 листопада 00:15. Аналогічна дата і час на прийнятому протоколі ДВК № 460485. А протокол ДВК № 460503 датований 23 листопада 00:05”, — йдеться в повідомленні.

Спостерігачі зафіксували, що у Львові члени 6 дільничних виборчих комісій підписали свої протоколи про підсумки голосування не фактичним часом складання документу, а майбутнім числом. Аналогічні порушення фіксували в Ужгороді та Черкасах.

Як повідомляв УНН, в Україні у день голосування у другому турі місцевих виборів у поліції зареєстрували понад 400 повідомлень, пов’язаних із порушеннями виборчого процесу. За результатами перших екзит-полів у Львові, Черкасах та Дніпрі у другому турі місцевих виборів перемогу здобули чинні мери міст, у Рівному — кандидат від партії “Рівне разом”. За даними ЦВК, середня явка на виборах міських голів у другому турі виборів становила майже 30%.