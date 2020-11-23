Местные выборы: во Львове городская ТИК приняла протоколы “из будущего”
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Члены Львовской городской территориальной избирательной комиссии в воскресенье, 22 ноября, приняли протоколы “из будущего” от четырех участковых избирательных комиссий. Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА, передает УНН.
“Львовская городская ТИК должна принять протоколы 16 участковых избирательных комиссии... Так, в 23:30 Львовская городская ТИК приняла протокол УИК № 460507, датированный 23 ноября 00:07. Далее городская комиссия приняла протокол от УИК № 460502 — датированный 23 ноября 00:15. Аналогичная дата и время на принятом протоколе УИК № 460485. А протокол УИК № 460503 датирован 23 ноября 00:05”, — говорится в сообщении.
Наблюдатели зафиксировали, что во Львове члены 6 участковых избирательных комиссий подписали свои протоколы об итогах голосования не фактическим временем составления документа, а будущим числом. Аналогичные нарушения фиксировали в Ужгороде и Черкассах.
Как сообщал УНН, в Украине в день голосования во втором туре местных выборов в полиции зарегистрировали более 400 сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса. По результатам первых экзит-полов во Львове, Черкассах и Днепре во втором туре местных выборов победу одержали действующие мэры городов, в Ровно — кандидат от партии “Ровно вместе”. По данным ЦИК, средняя явка на выборах городских голов во втором туре выборов составила почти 30%.