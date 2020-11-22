В Ужгороді та Черкасах деякі ДВК підписують виборчі протоколи “з майбутнього”

“Члени ДВК № 210730, яка знаходиться в школі № 3 в Ужгороді, почали підписувати виборчу документацію близько 21 години вже годиною 23:30. Ймовірно, щоб підписати сам протокол вже після півночі — в час, коли результати голосування де-факто складені ще в добу 22 листопада”, — йдеться в повідомленні.

Аналогічні порушення зафіксовані в Ужгороді на ДВК № 210766, яка близько 21:30 привезла на ТВК протокол про підсумки голосування на дільниці. Однак на ньому є “майбутня” дата — 23 листопада. Відтак у ТВК сказали членам ДВК прийти з документом після настання моменту, що зафіксований у протоколі.

Також протокол підписаний майбутнім числом зафіксував спостерігач ОПОРИ на ТВК — протокол підписали члени ДВК № 210719.

У Черкасах, де нині триває підрахунок голосів на повторному голосуванні з виборів міського голови, спостерігачі на дільницях повідомляють про ознаки затягування підрахунку голосів та зволікання з доставкою виборчої документації на районні в місті територіальні виборчі комісії.

“Деякі дільничні комісії при оформленні перших примірників протоколів у проміжку між 21 і 22 годиною 22 листопада ставлять на них дату і час наступного дня. Такі протоколи вже оформили, наприклад на ДВК №711086, №710988, №711057, №711046 та деякі інші”, — повідомили в ОПОРІ.

Як повідомляв УНН, в Україні у день голосування у другому турі місцевих виборів у поліції зареєстрували понад 400 повідомлень, пов’язаних із порушеннями виборчого процесу. За результатами перших екзит-полів у Львові, Черкасах та Дніпрі у другому турі місцевих виборів перемогу здобули чинні мери міст, у Рівному — кандидат від партії “Рівне разом”. За даними ЦВК, середня явка на виборах міських голів у другому турі виборів становила майже 30%.