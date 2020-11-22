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В Ужгороде и Черкассах некоторые УИК подписывают избирательные протоколы "из будущего"

В Ужгороде и Черкассах некоторые УИК подписывают избирательные протоколы "из будущего"

Киев  •  УНН

 • 13185 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Ужгороде и Черкассах несколько участковых избирательных комиссий оформляют протоколы об итогах голосования не фактическим временем составления документа, а будущим числом. Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА, передает УНН.

“Члены УИК № 210730, которая находится в школе № 3 в Ужгороде, начали подписывать избирательную документацию около 21 часов уже временем 23:30. Вероятно, чтобы подписать сам протокол уже после полуночи — в то время, когда результаты голосования де-факто составлены еще 22 ноября”, — говорится в сообщении.

Аналогичные нарушения зафиксированы в Ужгороде на УИК № 210766, которая около 21:30 привезла на ТИК протокол об итогах голосования на участке. Однако на нем “будущая” дата — 23 ноября. Поэтому в ТИК сказали членам УИК прийти с документом после наступления момента, зафиксированного в протоколе.

Также протокол, подписанный будущим числом, зафиксировал наблюдатель ОПОРЫ на ТИК — протокол подписали члены УИК № 210719.

В Черкассах, где сейчас идет подсчет голосов на повторном голосовании по выборам городского головы, наблюдатели на участках сообщают о признаках затягивания подсчета голосов и промедлении с доставкой избирательной документации в районные в городе территориальные избирательные комиссии.

“Некоторые участковые комиссии при оформлении первых экземпляров протоколов в промежутке между 21 и 22 часами 22 ноября ставят на них дату и время следующего дня. Такие протоколы уже оформили, например на УИК № 711086, № 710988, № 711057, № 711046 и некоторые другие”, — сообщили в ОПОРЕ.

Как сообщал УНН, в Украине в день голосования во втором туре местных выборов в полиции зарегистрировали более 400 сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса. По результатам первых экзит-полов во Львове, Черкассах и Днепре во втором туре местных выборов победу одержали действующие мэры городов, в Ровно — кандидат от партии “Ровно вместе”. По данным ЦИК, средняя явка на выборах городских голов во втором туре выборов составила почти 30%.

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