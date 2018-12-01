Міст Патона сьогодні у ночі закриють в обох напрямках

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. У Києві на мосту Патона буде перекрито рух транспорту в обох напрямках. Дорожні служби будуть проводити ремонтні роботи у ніч на неділю, 2 грудня. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр КК “Київавтодор”.

“2 грудня з 00.00 до 05.30 у зв’язку з виконанням першочергових ремонтних робіт на мосту ім. Є.О. Патона буде закрито рух транспорту по мосту в обох напрямках”, — йдеться в повідомленні.

“Київавтодор” просить водіїв з розумінням поставитися до незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт, та обирати інші маршрути руху.

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Нагадаємо, київська міська державна адміністрація виділить 4 млн грн на проведення чергового спеціального комплексного обстеження  конструкцій мосту імені Патона.

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