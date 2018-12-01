Мост Патона сегодня ночью закроют в обоих направлениях
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Киеве на мосту Патона будет перекрыто движение транспорта в обоих направлениях. Дорожные службы будут проводить ремонтные работы в ночь на воскресенье, 2 декабря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр КК "Киевавтодор".
“2 декабря с 00.00 в 05.30 в связи с выполнением первоочередных ремонтных работ на мосту им. Е.А. Патона будет закрыто движение транспорта по мосту в обоих направлениях”, — говорится в сообщении.
“Киевавтодор” просит водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения.
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Напомним, киевская городская государственная администрация выделит 4 млн грн на проведение очередного специального комплексного обследования конструкций моста имени Патона.