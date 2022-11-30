Міська рада Одеси визначилася, що робитиме з монументом Катерині II: відомі результати голосування

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За словами міського голови Геннадія Труханова, наразі є пропозиція створити в Одесі парк імперського минулого, куди можуть перемістити й пам'ятник Катерині II. Наразі ж його передадуть на тимчасове зберігання до музею.

Раніше виконавчий комітет Одеської міської ради підтримав проєкт рішення про демонтаж та перенесення пам’ятника.

Ініціатором зведення Катерини II був ексдепутат Одеської міськради Руслан Тарпан, який нині підозрюється у розкраданні держкоштів.

На думку начальника південного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті Сергія Гуцалюка, гроші на встановлення скульптури Тарпан міг отримати від Росспівробітництва (російського федерального агентства, яке з кінця минулого року перебуває під санкціями в Україні).

На збереженні Катерини II в Одесі наполягав президент рф володимир путін та “рупор кремля” марія захарова, яка навіть "похвалила" Тарпана за встановлення скульптури.

Сам Тарпан ситуацію з Катериною II ніяк не коментує. З 2017 року він перебуває у розшуку МВС, а з цього року в базі "Миротворця" як "корупціонер та диверсант у сфері економіки", який "підозрюється у зв'язках із фсб росії".

Тарпан нині переховується від українського правосуддя і може перебувати в ОАЕ, Болгарії чи рф.