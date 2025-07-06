Мінус 1180 окупантів, 39 артсистем та літак: у Генштабі озвучили втрати ворога за добу
Київ • УНН
За добу 5 липня російські війська втратили 1180 солдатів, 39 артсистем та літак. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.07.25 орієнтовно становлять 1026440 осіб.
За добу 5 липня російські війська втратили на війні з Україною 1180 солдатів, 39 артсистем та літак. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.07.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1026440 (+1180) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10992 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 22956 (+3)
- артилерійських систем ‒ 29960 (+39)
- РСЗВ ‒ 1430 (+2)
- засоби ППО ‒ 1192 (+1)
- літаків ‒ 421 (+1)
- гелікоптерів ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 43825 (+216)
- крилаті ракети ‒ 3439 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 54252 (+104)
- спеціальна техніка ‒ 3925 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
На думку аналітиків ISW, російський диктатор володимир путін буде готовий до "повзучого" просування в Україні, доки не закінчиться людський ресурс. За словами експертів, путін вірить, що росія може "воювати роками, незважаючи на будь-які санкції".
Сирський: ЗСУ потрібно підсилення та правильні управлінські рішення28.06.25, 21:12 • 6831 перегляд