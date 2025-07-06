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Мінус 1180 окупантів, 39 артсистем та літак: у Генштабі озвучили втрати ворога за добу

Київ • УНН

 • 957 перегляди

За добу 5 липня російські війська втратили 1180 солдатів, 39 артсистем та літак. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.07.25 орієнтовно становлять 1026440 осіб.

Мінус 1180 окупантів, 39 артсистем та літак: у Генштабі озвучили втрати ворога за добу

За добу 5 липня російські війська втратили на війні з Україною 1180 солдатів, 39 артсистем та літак. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.07.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1026440 (+1180) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10992 (+2)
      • бойових броньованих машин ‒ 22956 (+3)
        • артилерійських систем ‒ 29960 (+39)
          • РСЗВ ‒ 1430 (+2)
            • засоби ППО ‒ 1192 (+1)
              • літаків ‒ 421 (+1)
                • гелікоптерів ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 43825 (+216)
                    • крилаті ракети ‒ 3439 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 54252 (+104)
                            • спеціальна техніка ‒ 3925 (0)

                              Дані уточнюються.

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                              Вадим Хлюдзинський

                              Вадим Хлюдзинський

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                              Gas TTF
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