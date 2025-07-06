Мінус 1180 окупантів, 39 артсистем та літак: у Генштабі озвучили втрати ворога за добу

За добу 5 липня російські війська втратили на війні з Україною 1180 солдатів, 39 артсистем та літак. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.07.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1026440 (+1180) осіб ліквідовано

танків ‒ 10992 (+2)

бойових броньованих машин ‒ 22956 (+3)

артилерійських систем ‒ 29960 (+39)

РСЗВ ‒ 1430 (+2)

засоби ППО ‒ 1192 (+1)

літаків ‒ 421 (+1)

гелікоптерів ‒ 340 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 43825 (+216)

крилаті ракети ‒ 3439 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 54252 (+104)

спеціальна техніка ‒ 3925 (0)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

На думку аналітиків ISW, російський диктатор володимир путін буде готовий до "повзучого" просування в Україні, доки не закінчиться людський ресурс. За словами експертів, путін вірить, що росія може "воювати роками, незважаючи на будь-які санкції".

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