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Минус 1180 оккупантов, 39 артсистем и самолет: в Генштабе озвучили потери врага за сутки

Киев • УНН

 • 584 просмотра

За сутки 5 июля российские войска потеряли 1180 солдат, 39 артсистем и самолет. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.07.25 ориентировочно составляют 1026440 человек.

Минус 1180 оккупантов, 39 артсистем и самолет: в Генштабе озвучили потери врага за сутки

За сутки 5 июля российские войска потеряли на войне с Украиной 1180 солдат, 39 артсистем и самолет. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.07.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1026440 (+1180) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10992 (+2)
      • боевых бронированных машин ‒ 22956 (+3)
        • артиллерийских систем ‒ 29960 (+39)
          • РСЗО ‒ 1430 (+2)
            • средства ПВО ‒ 1192 (+1)
              • самолетов ‒ 421 (+1)
                • вертолетов ‒ 340 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 43825 (+216)
                    • крылатые ракеты ‒ 3439 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 54252 (+104)
                            • специальная техника ‒ 3925 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              По мнению аналитиков ISW, российский диктатор владимир путин будет готов к "ползучему" продвижению в Украине, пока не закончится человеческий ресурс. По словам экспертов, путин верит, что россия может "воевать годами, несмотря на любые санкции".

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                              Вадим Хлюдзинский

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
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                              Gas TTF
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