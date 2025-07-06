Минус 1180 оккупантов, 39 артсистем и самолет: в Генштабе озвучили потери врага за сутки

За сутки 5 июля российские войска потеряли на войне с Украиной 1180 солдат, 39 артсистем и самолет. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.07.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1026440 (+1180) человек ликвидировано

танков ‒ 10992 (+2)

боевых бронированных машин ‒ 22956 (+3)

артиллерийских систем ‒ 29960 (+39)

РСЗО ‒ 1430 (+2)

средства ПВО ‒ 1192 (+1)

самолетов ‒ 421 (+1)

вертолетов ‒ 340 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 43825 (+216)

крылатые ракеты ‒ 3439 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 54252 (+104)

специальная техника ‒ 3925 (0)

Данные уточняются.

Напомним

По мнению аналитиков ISW, российский диктатор владимир путин будет готов к "ползучему" продвижению в Украине, пока не закончится человеческий ресурс. По словам экспертов, путин верит, что россия может "воевать годами, несмотря на любые санкции".

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