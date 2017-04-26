Минулої доби троє українських військових загинули в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Минулої доби внаслідок бойових дій загинуло троє українських військовослужбовців, п’ятеро отримали поранення. Про це повідомив під час брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу внаслідок активних бойових дій загинуло троє українських військовослужбовців, ще п’ятеро отримали поранення. Ці важкі втрати під час ворожих обстрілів сили АТО зазнали здебільшого на донецькому напрямку”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, минулої доби, 24 квітня, російсько-окупаційні війська 65 разів вели вогонь по позиціях українських військових.