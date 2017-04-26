За прошедшие сутки трое украинских военных погибли в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. За прошедшие сутки в результате боевых действий погибли три украинских военнослужащих, пятеро получили ранения. Об этом сообщил во время брифинга пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
“За минувшие сутки в результате активных боевых действий погибло трое украинских военнослужащих, еще пятеро получили ранения. Эти тяжелые потери во время вражеских обстрелов силы АТО понесли в основном на донецком направлении”, — сказал он.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки, 24 апреля, российско-оккупационные войска 65 раз вели огонь по позициям украинских военных.