Мінна небезпека: від вибухонебезпечних предметів в Україні загинуло 297 людей, з них 15 дітей

Від вибухонебезпечних предметів вже загинуло 297 людей, з яких 15 – діти, поранено 673 людини, у тому числі 80 дітей. Про це заявили в ДСНС, передає УНН.

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Сапери ДСНС вже знищили майже півмільйона вибухонебезпечних предметів. Проте обстеження потребує ще 26 % території України. Тож закликаємо бути всіх уважним та обережними, обов’язково повідомляти про небезпечні знахідки на номер 101 та ні в якому разі не намагатися самостійно переміщати чи знешкоджувати боєприпаси