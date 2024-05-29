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Мінна небезпека: від вибухонебезпечних предметів в Україні загинуло 297 людей, з них 15 дітей

Мінна небезпека: від вибухонебезпечних предметів в Україні загинуло 297 людей, з них 15 дітей

Київ • УНН

 • 16910 перегляди

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, в Україні від вибухонебезпечних предметів загинули 297 осіб, у тому числі 15 дітей, і 673 отримали поранення, в тому числі 80 дітей.

Від вибухонебезпечних предметів вже загинуло 297 людей, з яких 15 – діти, поранено 673 людини, у тому числі 80 дітей. Про це заявили в ДСНС, передає УНН.

Деталі 

Сапери ДСНС вже знищили майже півмільйона вибухонебезпечних предметів. Проте обстеження потребує ще 26 % території України. Тож закликаємо бути всіх уважним та обережними, обов’язково повідомляти про небезпечні знахідки на номер 101 та ні в якому разі не намагатися самостійно переміщати чи знешкоджувати боєприпаси

- заявив речник ДСНС України Олександр Хорунжий.

ДСНС закликає дотримуватися правил безпеки влітку, аби не збільшувати статистику загибелі й травмувань.

Зібрана в Україні машина для розмінування MV-4 пройшла сертифікацію 09.05.24, 14:30 • 15417 переглядiв

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Нагадаємо

Міністерство оборони України розглядає можливість застосування мобільних комплексів з утилізації боєприпасів для розмінування визволених територій. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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